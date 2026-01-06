Más Información
Tijuana.- Un hombre y una mujer fueron detenidos tras un operativo que duró alrededor de nueve horas, por su presunta participación en el asesinato de la perrita “La Chata”, en Tijuana. El arresto ocurrió luego de que los hechos se difundieran en redes sociales.
El 27 de diciembre pasado quedó documentado mediante videos el asesinato de una perrita en el Fraccionamiento de Otay, en Tijuana. En dichas videograbaciones se observa como el dueño golpea brutalmente al animal sin detenerse.
Al darse a conocer los hechos el director de Abogados Animalistas México, Brian Ortiz González, denunció una cadena de omisiones por parte de las autoridades y calificó la actuación de la Fiscalía Especializada como una “simulación”. Vecinos del fraccionamiento donde ocurrió el asesinato protestaron y exigieron la actuación de la fiscalía.
Fue casi una semana después que personal de la fiscalía realizó un operativo en el que detuvo a un hombre y una mujer, por la muerte de la perrita.
