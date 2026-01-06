La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en las líneas 3,6,7,8, 2, B, 4 y 12, situación que provocó múltiples quejas en redes sociales.

Usuarios de la Línea 3 reportaron severos retrasos y detenciones prolongadas, particularmente en la zona de Indios Verdes, donde denunciaron: “Parados totalmente en Indios Verdes desde hace 15 minutos. No avanza y ya están llenos todos los vagones hasta reventar. Qué onda!?” y “Línea 3 viene lento. Se está parando en cada estación y se queda 3 min ahora porque?”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, tras la revisión de un tren en el que se detectó un corto circuito, probablemente ocasionado por un objeto metálico en la zona de vías. No se registró afectación mayor al servicio y la marcha es continua”.

En la Línea 6, usuarios reportaron esperas prolongadas y trenes detenidos: “más de 25 minutos esperando el tren en Lindavista con dirección al Rosario” y “Qué onda con la línea 6 llevamos 20 minutos detenidos”.

El STC indicó al respecto: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 6, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

La Línea 7 también presentó afectaciones en el servicio, lo que generó reclamos: “mmmm y la línea 7 qué?” y “20 min tomó el tren de #Linea7 #ElRosario hasta #RíoSanJoaquín, 20 min!!!!”. En respuesta.

El STC señaló: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren”.

Usuarios de la Línea 8 denunciaron saturación: “Constitución lleno y el tren se tarda. Terrible línea 8 su organización y no avisan si pasó algo” y “Qué pasa línea 8 dirección Garibaldi??? Llevamos 15 minutos en tres estaciones!!! Por qué la necesidad de hacer base en cada estación?”.

En la Línea 2, los pasajeros reportaron detenciones inesperadas y avance lento del servicio: “Línea 2 dirección Toreo, por qué nos quedamos parados en Xola?” y “Por qué tan lento el servicio en línea 2??? No avanzamos en Revolución!!! Llevamos 10 minutos esperando!!!”.

La Línea B también fue señalada por los usuarios debido a la lentitud constante de los trenes: “Ahora qué pretexto tienes en la línea B? Más de 10 min y haciendo base en cada estación” y “#LB extremadamente lenta”.

En cuanto a la Línea 4, usuarios cuestionaron la frecuencia del servicio al reportar: “Si van a pasar hoy a la línea 4? Llevamos 15 minutos esperando un tren”.

En la Línea 12 continuaron los reclamos por fallas recurrentes, con denuncias como: “Línea dorada es el colmo desde el año pasado y no lo resuelven de que se queda parado en Atlalilco ya llevamos 20 minutos parados FN2051”.

