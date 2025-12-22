La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó simuladores de capacitación y vehículos de operación para trabajadores de la Línea 1 del Metro, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir accidentes e incidentes.

Desde el Centro de Capacitación del Metro, la mandataria explicó que los nuevos simuladores permitirán a los operadores de la línea rosa, que va de Observatorio a Pantitlán, prepararse sin poner en riesgo a los usuarios.

Destacó que estas herramientas también podrán utilizarse en otras líneas del sistema, como parte de la estrategia para contar con un Metro más seguro.

Brugada entrega simuladores al Metro; refuerzan seguridad y capacitación en Línea 1. Foto: Hugo Salvador

Recordó que para la renovación integral de la Línea 1 se invirtieron 37 mil millones de pesos, y adelantó que en enero llegará a Observatorio el Tren Insurgente, lo que permitirá conectar de Toluca a Chalco con distintos medios de transporte.

Clara Brugada subrayó que el presupuesto del Metro aumentó más de 20%, por lo que en 2026 contará con 25 mil millones de pesos, y reiteró que la tarifa se mantendrá en cinco pesos.

Por su parte, el director del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que los simuladores permitirán a los conductores practicar de manera virtual diversos escenarios de riesgo en las vías. En tanto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, resaltó la importancia de la capacitación continua para actualizar los conocimientos del personal operativo.

