La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, encabezaron el Desfile Conmemorativo del Día del Policía, donde se reconoció a Edgar Daniel Alonso Pacheco como el Policía del Año.

La mandataria capitalina agradeció y reconoció a los elementos de Seguridad Ciudadana por su valentía, determinación y vocación de servicio para combatir los delitos, aun cuando su vida e integridad estén en peligro.

“La Ciudad de México, a través de su jefa de Gobierno, da las gracias por las acciones heroicas a los policías, porque cuidan, protegen y acompañan con valor y corazón… Quiero también reconocer el esfuerzo que hacen todos los días por acercarse a la comunidad y construirse como una policía de proximidad”, señaló Clara Brugada.

Clara Brugada encabeza desfile por el Día del Policía; destacó la reducción de la incidencia delictiva. Foto: Especial

Añadió que se reconoce la heroica actitud de las y los policías frente a la agresión y la provocación, y destacó que se ha logrado una disminución de la incidencia delictiva de 2019 a la fecha, fortalecida en el último año.

Asimismo, subrayó que se continuará con el fortalecimiento de la policía y que la ciudad está lista y preparada para garantizar un Mundial 2026 seguro, con una Ciudad de México que será una de las mejores sedes mundialistas.

En el Desfile Conmemorativo del Día del Policía participaron dos mil 388 elementos, entre ellos 907 mujeres, además de 105 vehículos, 19 motopatrullas, cinco helicópteros, 47 caballos, binomios caninos, drones y vehículos especiales, concluyendo el evento sin novedad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, también agradeció a las mujeres y hombres policías que han convertido su vocación en una forma de vida, resaltando que 2025 dejó resultados tangibles en la reducción de la violencia y la protección permanente de la ciudadanía.

Recalcó que, pese a los retos enfrentados durante 2025, la Policía de la Ciudad de México se mantuvo firme en sus principios, fortaleciendo su institución y su razón de ser.

Policía del Año

Edgar Daniel Alonso Pacheco, integrante de la Policía Bancaria e Industrial, fue reconocido como Policía del Año luego de que, durante un intento de robo en la carretera México–Querétaro, repelió una agresión armada, salvaguardando la integridad y el patrimonio de un conductor de carga, pese a que el ataque costó la vida a uno de sus compañeros.

El desfile inició en la Estela de Luz y concluyó en el Monumento a la Revolución, ante la presencia de autoridades, familias y ciudadanos.

