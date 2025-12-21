Más Información
A partir de este sábado 20 de diciembre y hasta el 4 de enero de 2026, el Zócalo capitalino será sede de la tradicional verbena navideña “Festival de Luces”, un evento que llenará de color, música y actividades culturales el corazón de la Ciudad de México.
Durante más de dos semanas, las y los asistentes podrán disfrutar de árboles monumentales, esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos, áreas con nochebuenas del Suelo de Conservación, así como una amplia oferta artística y musical para todo público.
Esta es la cartelera del Festival de Luces:
Sábado 20 de diciembreForo Navideño
- 14:45 h – Te pasas de la Mancha (función 1)
- 16:10 h – Te pasas de la Mancha (función 2)
Escenario Conciertos
- 14:00 h – Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli
- 15:30 h – Coro Navideño de las UTOPÍAS
- 16:55 h – Navidad y algo más… – Voz en Punto
- 18:15 h – Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl)
- 19:15 h – La Señora Tomasa (España)
- 20:55 h – Sonido Sensación Candela
Domingo 21 de diciembreForo Navideño
- 14:45 h – El soplido del Diablo
- 16:15 h – El soplido del DiabloEscenario Conciertos
- 14:00 h – Navidad y algo más… – Voz en Punto
- 15:30 h – Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)
- 17:00 h – Fratta
- 18:15 a 19:15 h – Los Kcomxtles
- 19:30 a 21:00 h – Cecilia Toussaint
- 21:05 a 22:30 h – Sonido La Diosa del Rock
Lunes 22 de diciembreForo Navideño
- 14:50 h – Chilangos al pesebre (función 1)
- 16:20 h – Chilangos al pesebre (función 2)
Escenario Conciertos
- 14:00 h – Coro Staccato
- 15:35 h – Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México (Selección Cuicatl)
- 18:15 a 19:15 h – Carolina Ross
- 19:30 a 21:00 h – Los Cardenales de Nuevo León
- 21:05 a 22:30 h – Sonido Barrio Norte
Martes 23 de diciembreForo Navideño
- 14:50 h – Echen confites, cuentos y sones
- 16:20 h – Echen confites, cuentos y sonesEscenario Conciertos
- 14:00 h – Coro Staccato
- 15:35 h – Malaria Dancing Club (Selección Cuicatl)
- 17:05 h – Paz Quintana (Chile)
- 18:15 a 19:15 h – La Coreañera
- 19:30 a 21:00 h – Los Askis
- 21:05 a 22:30 h – Mosaico Sonidero
Miércoles 24 de diciembre Foro Navideño
- 14:35 h – Elena Durán
- 16:20 h – Arz Noctis Anima Ensamble (Selección Cuicatl)
Escenario Conciertos
- 13:50 h – Val Hozu
- 15:20 h – Todos a Belén, Pastorela – Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua
- 17:05 h – Musas, Ensamble de Arpas
Jueves 25 de diciembre De 17:00 a 22:00 h, el Zócalo se ilumina con “Luces de Invierno”, con recorridos entre esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos y música en vivo.
Escenario Conciertos
- 16:00 h – Jack Distortion
- 17:00 a 17:45 h – Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)
- 18:05 h – Los Mulatos de Pepe Arévalo
- 19:15 h – Danzonera Isora Club
- 20:30 h – Danzonera Urban
Viernes 26 de diciembre De 16:20 a 22:00 h – Luces de Invierno
Escenario Conciertos
- 16:00 h – El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)
- 17:00 h – Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz)
- 18:15 a 19:15 h – Hispana
- 19:30 a 21:00 h – Baby Volcano (Guatemala)
- 21:05 a 22:30 h – DJ Lashenka
Sábado 27 de diciembre
- 17:00 a 20:00 h – México Canta
- 20:20 a 22:00 h – DJ Cybernico
Domingo 28 de diciembre
- 16:00 h – Xandul (Selección Cuicatl)
- 17:00 h – Sónex
- 18:15 h – Chimo Psicodélico (Colombia)
- 19:30 a 21:00 h – Cimarrón (Colombia)
- 21:05 a 22:30 h – DJ Sé
Lunes 29 de diciembre Festival de Luces de 16:20 a 22:00 h
- 16:00 h – Sr. Dinamita (Selección Cuicatl)
- 17:00 h – Mexamorphosis (EUA–México)
- 18:15 a 19:15 h – Renee
- 19:30 a 21:00 h – The Altons (EUA–México)
- 21:05 a 22:30 h – Sonido Rumba Tropical
Martes 30 de diciembre
- 16:20 h – Rude Times (Selección Cuicatl)
- 17:15 h – Los Korukos
- 18:15 h – Out of Control Army
- 19:30 h – Las Víctimas del Dr. Cerebro
- 21:05 h – DJ Heros
Jueves 2 de enero Zona Nochebuenas
- 16:15 h – Domte – Cía. Nacho Flores (España)
Escenario Conciertos
- 15:30 h – Rancho Cósmico (Selección Cuicatl)
- 17:15 h – Los Detectives
- 18:15 a 19:00 h – Neptuna
- 19:20 h – La Barranca
- 21:10 h – Los Amantes de Lola
Viernes 3 de enero Zona Nochebuenas
- 12:00 h – Domte – Cía. Nacho Flores (España)
- 16:05 h – Domte (función 2)
Escenario Conciertos
- 17:05 h – Fania Delena y la Rebelión Rumbera (Selección Cuicatl)
- 17:15 a 18:00 h – La Orquesta de Pérez Prado
- 19:20 h – Jorge Carmona, La voz del barrio
- 20:40 h – Orquesta Canela (Colombia)
- 21:55 h – DJ Santiago Show
Sábado 4 de enero Zona Nochebuenas
- 16:00 h – Domte – Cía. Nacho Flores (España)
Escenario Conciertos
- 17:00 h – Camila Guevara (Cuba)
- 18:05 h – Ibrahim Ferrer Jr., Legado Buena Vista Social Club (Cuba)
- 19:15 h – Valeria Jasso
- 20:15 h – Ari Vargas (Chile)
