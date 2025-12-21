A partir de este sábado 20 de diciembre y hasta el 4 de enero de 2026, el Zócalo capitalino será sede de la tradicional verbena navideña “Festival de Luces”, un evento que llenará de color, música y actividades culturales el corazón de la Ciudad de México.

Durante más de dos semanas, las y los asistentes podrán disfrutar de árboles monumentales, esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos, áreas con nochebuenas del Suelo de Conservación, así como una amplia oferta artística y musical para todo público.

Esta es la cartelera del Festival de Luces:

Sábado 20 de diciembreForo Navideño

14:45 h – Te pasas de la Mancha (función 1)

(función 1) 16:10 h – Te pasas de la Mancha (función 2)

Escenario Conciertos

14:00 h – Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli

15:30 h – Coro Navideño de las UTOPÍAS

16:55 h – Navidad y algo más… – Voz en Punto

18:15 h – Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl )

(Selección ) 19:15 h – La Señora Tomasa (España)

(España) 20:55 h – Sonido Sensación Candela

Domingo 21 de diciembreForo Navideño

14:45 h – El soplido del Diablo

16:15 h – El soplido del DiabloEscenario Conciertos

14:00 h – Navidad y algo más… – Voz en Punto

15:30 h – Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl )

(Selección ) 17:00 h – Fratta

18:15 a 19:15 h – Los Kcomxtles

19:30 a 21:00 h – Cecilia Toussaint

21:05 a 22:30 h – Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembreForo Navideño

14:50 h – Chilangos al pesebre (función 1)

(función 1) 16:20 h – Chilangos al pesebre (función 2)

Escenario Conciertos

14:00 h – Coro Staccato

15:35 h – Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México (Selección Cuicatl )

(Selección ) 18:15 a 19:15 h – Carolina Ross

19:30 a 21:00 h – Los Cardenales de Nuevo León

21:05 a 22:30 h – Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembreForo Navideño

14:50 h – Echen confites, cuentos y sones

16:20 h – Echen confites, cuentos y sonesEscenario Conciertos

14:00 h – Coro Staccato

15:35 h – Malaria Dancing Club (Selección Cuicatl )

(Selección ) 17:05 h – Paz Quintana (Chile)

(Chile) 18:15 a 19:15 h – La Coreañera

19:30 a 21:00 h – Los Askis

21:05 a 22:30 h – Mosaico Sonidero

Miércoles 24 de diciembre Foro Navideño

14:35 h – Elena Durán

16:20 h – Arz Noctis Anima Ensamble (Selección Cuicatl)

Escenario Conciertos

13:50 h – Val Hozu

15:20 h – Todos a Belén, Pastorela – Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua

– 17:05 h – Musas, Ensamble de Arpas

Jueves 25 de diciembre De 17:00 a 22:00 h, el Zócalo se ilumina con “Luces de Invierno”, con recorridos entre esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos y música en vivo.

Escenario Conciertos

16:00 h – Jack Distortion

17:00 a 17:45 h – Ecos Tropicales (Selección Cuicatl )

(Selección ) 18:05 h – Los Mulatos de Pepe Arévalo

19:15 h – Danzonera Isora Club

20:30 h – Danzonera Urban

Viernes 26 de diciembre De 16:20 a 22:00 h – Luces de Invierno

Escenario Conciertos

16:00 h – El Poder del Barrio (Selección Cuicatl )

(Selección ) 17:00 h – Jazz & Flow ( Orquesta Nacional de Jazz )

( ) 18:15 a 19:15 h – Hispana

19:30 a 21:00 h – Baby Volcano (Guatemala)

(Guatemala) 21:05 a 22:30 h – DJ Lashenka

Sábado 27 de diciembre

17:00 a 20:00 h – México Canta

20:20 a 22:00 h – DJ Cybernico

Domingo 28 de diciembre

16:00 h – Xandul (Selección Cuicatl )

(Selección ) 17:00 h – Sónex

18:15 h – Chimo Psicodélico (Colombia)

(Colombia) 19:30 a 21:00 h – Cimarrón (Colombia)

(Colombia) 21:05 a 22:30 h – DJ Sé

Lunes 29 de diciembre Festival de Luces de 16:20 a 22:00 h

16:00 h – Sr. Dinamita (Selección Cuicatl )

(Selección ) 17:00 h – Mexamorphosis (EUA–México)

(EUA–México) 18:15 a 19:15 h – Renee

19:30 a 21:00 h – The Altons (EUA–México)

(EUA–México) 21:05 a 22:30 h – Sonido Rumba Tropical

Martes 30 de diciembre

16:20 h – Rude Times (Selección Cuicatl )

(Selección ) 17:15 h – Los Korukos

18:15 h – Out of Control Army

19:30 h – Las Víctimas del Dr. Cerebro

21:05 h – DJ Heros

Jueves 2 de enero Zona Nochebuenas

16:15 h – Domte – Cía. Nacho Flores (España)

Escenario Conciertos

15:30 h – Rancho Cósmico (Selección Cuicatl )

(Selección ) 17:15 h – Los Detectives

18:15 a 19:00 h – Neptuna

19:20 h – La Barranca

21:10 h – Los Amantes de Lola

Viernes 3 de enero Zona Nochebuenas

12:00 h – Domte – Cía. Nacho Flores (España)

– (España) 16:05 h – Domte (función 2)

Escenario Conciertos

17:05 h – Fania Delena y la Rebelión Rumbera (Selección Cuicatl )

(Selección ) 17:15 a 18:00 h – La Orquesta de Pérez Prado

19:20 h – Jorge Carmona, La voz del barrio

20:40 h – Orquesta Canela (Colombia)

(Colombia) 21:55 h – DJ Santiago Show

Sábado 4 de enero Zona Nochebuenas

16:00 h – Domte – Cía. Nacho Flores (España)

Escenario Conciertos

17:00 h – Camila Guevara (Cuba)

(Cuba) 18:05 h – Ibrahim Ferrer Jr., Legado Buena Vista Social Club (Cuba)

(Cuba) 19:15 h – Valeria Jasso

20:15 h – Ari Vargas (Chile)

