La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP), informó que hoy abre sus puertas la ubicada en Paseo de la Reforma 13.

Hasta el próximo 6 de enero, las familias capitalinas y visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo, lleno de tradiciones, colores y sabores, en un entorno seguro y accesible en pleno corazón de la ciudad.

La Feria Artesanal Navideña contará con más de 300 expositores artesanales, indígenas y urbanos, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos hechos a mano, así como 60 puestos de gastronomía mexicana que permitirán a las y los asistentes degustar platillos típicos de distintas regiones del país.

Durante su operación, el público podrá disfrutar de música tradicional mexicana, pastorelas, funciones de títeres, eventos culturales, así como juegos mecánicos de bajo impacto y juegos de destreza, pensados para el disfrute de niñas, niños y personas adultas.

Además, como parte de las actividades especiales de la temporada, las familias podrán tomarse fotografías con durante diciembre, y en enero con los Reyes Magos, haciendo de esta feria una experiencia memorable para grandes y pequeños. El horario de atención será de 10:00 a 23:00 horas, todos los días.

La Secretaría de Gobierno precisó que este espacio es resultado de un acuerdo alcanzado mediante el diálogo y el consenso entre autoridades y comerciantes indígenas, artesanos y algunas organizaciones de comercio en vía pública, con el objetivo de ordenar el espacio público y, al mismo tiempo, fortalecer la economía popular y el reconocimiento de las culturas originarias.

La apertura de este sitio se tenía programada para el 16 de diciembre, pero se fue posponiendo hasta hoy.

