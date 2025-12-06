La llegada de diciembre transforma a Huejotzingo en un corredor de aromas, colores y mucha tradición, pues dicho pueblo mágico –reconocido por ser productor de sidra–, invita a celebrar uno de los eventos más esperados de la temporada.

Se trata de la Feria de la Sidra 2025, dedicada a esta bebida que acaba de recibir una Indicación Geográfica Protegida, certificación otorgada por el IMPI y que avala sus métodos artesanales.

Con ese reconocimiento y el impulso de las autoridades por preservar su tradición, el evento es un gran plan para disfrutar el fin de semana. Revisa todos los detalles aquí.

Las sidras con Indicación Geográfica Protegida estarán a la venta en esta feria. Foto: Gobierno Municipal de Huejotzingo

¿Qué hay en la Feria de la Sidra 2025?

Más de 30 expositores participan en la Feria de la Sidra 2025, entre productores artesanales y marcas reconocidas de la región, por lo que aquí se ofrece una variedad de sidras naturales, espumosas, semisecas y dulces, todas elaboradas con técnicas artesanales.

Ya sea para tu cena de Navidad o para tomar un trago y relajarte, los sabores que debes probar en este espacio van desde los frutos rojos, blueberry, durazno y pera añeja, que rompen con los perfiles clásicos.

Otra ventaja es que aquí se vende la sidra en tamaño individual o familiar a precio accesible (desde los $80 a los $150 por botella), además de cajas con varias piezas.

Luego de la degustación, los visitantes tienen la oportunidad de convivir con productores destacados como Israel Oliveras, de la marca DuPommier. Si tienes dudas sobre la cata, para hacer un maridaje en casa o elegir el mejor sabor, ellos te pueden ayudar.

Por si fuera poco, el evento cuenta con una villa navideña, circuito iluminado y decorado que convierte al corazón de este municipio en un escenario encantador. No todo es beber, también hay atracciones para toda la familia.

En la Feria de la Sidra 2025 participan productores expertos. Foto: Gobierno Municipal de Huejotzingo

¿Hasta cuándo visitar la Feria de la Sidra 2025?

La Feria de la Sidra 2025 comenzó el pasado 28 de noviembre, pero puedes visitarla hasta el 31 de diciembre.

La entrada es gratis, aunque te sugerimos llevar dinero por si te interesa comprar los productos de los expositores.

Se encuentra disponible todos los días de la semana, en un horario de 11:00 a 21:00 horas, en el zócalo de Huejotzingo.

Aprovecha tu estancia en el pueblo mágico para conocer sus atractivos principales como la Plaza de Armas, la Parroquia de San Juan Bautista o el Ex Convento de San Miguel Arcángel: construcción franciscana del siglo XVI catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sabores únicos, actividades entretenidas y un entorno en el que se respira el ambiente navideño te esperan en esta feria, apta para los amantes del buen beber y de los aficionados de la gastronomía poblana.

El zócalo de Huejotzingo se transforma en un corredor festivo con la Feria de la Sidra 2025. Foto: Gobierno Municipal de Huejotzingo

