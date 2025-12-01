Noruega vuelve a colocarse en el mapa del turismo mundial con un concepto que mezcla innovación ferroviaria, naturaleza y sostenibilidad.

Durante años, el país escandinavo ha desarrollado experiencias que permiten a los visitantes conectarse con el Ártico. Ahora, estrena el primer tren panorámico nocturno pensado exclusivamente para observar auroras boreales.

Bajo el nombre Midnight Aurora Route, la experiencia combina diseño escandinavo, tecnología y un trayecto que atraviesa tierras casi libres de contaminación lumínica.

Este nuevo servicio, desarrollado por la compañía estatal Vy Tog, junto con Visit Norway (la oficina de Turismo de Noruega), forma parte de una estrategia para reducir el impacto ambiental del turismo en la región ártica.

El tren Midnight Aurora Route permite observar auroras boreales a través de sus techos panorámicos de cristal. Foto: Pexels

¿Cómo es el tren nocturno diseñado para ver auroras boreales?

La Midnight Aurora Route destaca por su diseño: vagones con techo y paredes de cristal, asientos reclinables y una iluminación interior mínima que no interfiere con la visión del fenómeno.

Cada trayecto se convierte en un observatorio móvil donde los pasajeros pueden mirar directamente hacia la bóveda celeste sin necesidad de salir al frío extremo del Ártico.

Además, el tren está equipado con un sistema de datos en tiempo real sobre la actividad solar y las condiciones atmosféricas.

Gracias a sensores y conexión satelital, los viajeros reciben información científica mientras observan la aurora, convirtiendo la experiencia en un viaje educativo y no solo turístico.

¿Cómo es la ruta del tren diseñado para ver auroras boreales?

La experiencia completa se inspira en la histórica línea férrea de Ofoten, cerca de Narvik, una región en la que las noches son profundas y el cielo se mantiene despejado durante buena parte del invierno.

A lo largo del recorrido, el tren realiza paradas estratégicas que permiten observar las auroras afuera de los vagones.

Durante el recorrido, los viajeros pueden descender en miradores naturales para esperar la aurora boreal. Foto: Pexels

Una de las paradas principales es la estación de Katterat, a 373 metros sobre el nivel del mar. Los pasajeros descienden a un antiguo poblado de montaña sin carreteras de acceso.

Alrededor de una fogata y con bebidas calientes, se espera a que la aurora aparezca en el cielo mientras guías expertos explican cómo fotografiarla.

El viaje parte desde la estación de Narvik, y en total dura poco más de tres horas, dependiendo de la temporada.

Entre octubre y marzo se realizan salidas programadas al atardecer, cuando la probabilidad de auroras es más alta.

¿En qué fechas y horas sale el tren?

El Midnight Aurora Route opera durante la temporada alta de las llamadas 'luces del norte', desde septiembre hasta marzo.

Durante los meses más fríos, los horarios cambian ligeramente para aprovechar la oscuridad profunda del Ártico.

Entre octubre y mediados de diciembre, el encuentro con los viajeros ocurre a las 18:30, con salida a las 19:00 y regreso cerca de las 22:15.

A partir del 17 de diciembre las salidas son un poco más tarde, alrededor de las 19:45, para terminar cerca de las 22:50.

Los vagones cuentan con amplias ventanas diseñadas para disfrutar el cielo ártico sin obstrucciones. Foto: Pexels

¿Cuánto cuesta subirse al tren diseñado para ver auroras boreales?

El precio del recorrido comienza en 1,495 coronas noruegas, alrededor de $2,688 pesos mexicanos.

Este boleto incluye el trayecto completo en tren, bebidas calientes, snacks, la visita a Katterat, el museo local, asesoría fotográfica, un guía experto y un breve documental sobre auroras boreales.

La experiencia se reserva principalmente a través de agencias especializadas como Norwegian Travel, aunque operadores turísticos locales y páginas oficiales como Visit Norway también orientan sobre disponibilidad y fechas.

Debido a la alta demanda de viajeros internacionales, las plazas suelen agotarse con semanas de anticipación.

Para quienes deseen aprovechar el viaje al máximo, se recomienda llevar cámara con trípode para fotografiar el cielo nocturno.

La ruta atraviesa zonas de baja contaminación lumínica, ideales para captar el fenómeno en todo su esplendor. Foto: Pexels

Con esta propuesta, Noruega amplía las posibilidades del turismo nocturno y establece un nuevo estándar para los viajes pensados en la observación de auroras boreales.

El Midnight Aurora Route no solo ofrece un espectáculo visual inigualable, sino que también apuesta por un modelo de movilidad sostenible y guiado por la ciencia.

Para miles de viajeros, este tren podría convertirse en la forma más cómoda, segura y espectacular de ver uno de los fenómenos naturales más hermosos del planeta.

