Tras algunos años de construcción, la nueva Embajada de Estados Unidos en México está lista para abrir sus puertas y comenzar operaciones.

En sus redes oficiales se anunció la fecha de apertura oficial. Aquí te contamos.

¿Dónde está la nueva Embajada de Estados Unidos en México?

La nueva Embajada de Estados Unidos en México se construyó en los terrenos que ocupó la fábrica Colgate-Palmolive, en el cruce de la Avenida Casa de la Moneda y la Calzada Legaria, en la colonia Irrigación,conocida como el Nuevo Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México.

Foto: Fernanda Rojas. El Universal

Se encuentra a espaldas del Museo Soumaya y el centro comercial Plaza Carso, muy cerca de la Avenida Río San Joaquín.

¿Cómo es la nueva Embajada de Estados Unidos en México?

En diciembre de 2024, el exembajador Ken Salazar acudió a las nuevas instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en México para dar un recorrido y develar una placa conmemorativa.

El edificio diplomático de 7 niveles (2 de ellos subterráneos) tiene un diseño contemporáneo. La obra estuvo a cargo de los despachos de arquitectos Tod Williams Billie Tsien y Davis Brody Bond.

Foto: Fernanda Rojas. El Universal

Su fachada se compone de largos bloques de concreto de aspecto amaderado; en su interior hay espacios con jardines, patios hundidos (uno de ellos es semiabierto) y áreas que estarán abiertas al público en general, salas de espera amplias y 81 ventanillas de atención consular.

También abrirá al público el Centro Cultural y Educativo Benjamin Franklin.

El nuevo edificio de la Embajada de Estados Unidos en México es una obra sustentable, con mecanismos de captación y almacenamiento de agua pluvial y de ahorro de energía, motivos por los que fue incluido en el sistema de calificación de edificios ecológicos del Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos.

¿Cuándo abre la nueva Embajada de Estados Unidos en México?

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México, la nueva sede en Polanco abrirá el próximo lunes 24 de noviembre.

Foto: Fernanda Rojas. El Universal

Desde ese mismo día, el edificio de Paseo de la Reforma cerrará permanentemente.

¿Qué pasará con las citas de visa en la antigua Embajada de Estados Unidos?

Si eres solicitante de una visa americana y ya tenías entrevista en la Embajada de Estados Unidos en México en la sede de Paseo de la Reforma, tendrás que acudir al nuevo edificio de la colonia Irrigación. Todas las citas serán trasladadas automáticamente a las nuevas instalaciones, sin necesidad de hacer movimientos o cambios adicionales.

¿Qué pasará con el Centro de Atención a Solicitantes (CAS)?

La recepción de documentos y toma de datos biométricos en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS), continuará en la misma dirección: Calle Hamburgo 213, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del Ángel de la Independencia.

Las entrevistas consulares y trámites de pasaporte, ciudadanía y gestiones notariales, a partir del lunes 24 de noviembre, se llevarán a cabo en la nueva sede en Polanco.

