CDMX es un gran destino turístico. Sus clásicos atractivos, como su Centro Histórico, Coyoacán, Xochimilco, el Museo Nacional de Antropología y un mil etcéteras se complementan con una novedosa escena gastronómica, hotelera y de experiencias.

Por estos y otros factores, recientemente Ciudad de México fue nombrada Capital Cultural Mundial para 2026 y la mejor ciudad en el mundo para las artes y los museos, según un análisis elaborado por una agencia de viajes alemana.

¿Cómo se elige la Capital Cultural Mundial?

La responsable de publicar el listado The World’s 50 Best Cities for Art & Museums (Las 50 Mejores Ciudades del Mundo para el Arte y los Museos) es la agencia de viajes alemana Tourlane, fundada en 2016 y especializada en diseñar expediciones a la medida.

Foto: Sectur CDMX

De acuerdo con el comunicado oficial, este reconocimiento se otorga a una ciudad que resalta por su arte, accesibilidad a museos (posee alrededor de 190, de hechos es una de las ciudades con más museos y galerías en el mundo) y centros culturales y, en sí, por su vasta cultura.

Para ello, el equipo de expertos de Tourlane hizo una investigación en 50 ciudades reconocidas por su atractivo artístico e instituciones culturales consolidadas.

La elaboración del ranking tomó en cuenta 3 puntos claves, principalmente:

Diversidad institucional: variedad de recintos como museos de arte, historia, ciencias y galerías de arte.

de arte, historia, ciencias y galerías de arte. Calidad de la colección: se refiere a la oportunidad de ver obras de artistas renombrados e icónicos, así como el número anual de visitantes del museo más popular de cada ciudad (como medida de visibilidad, influencia y atractivo).

Cultura de accesibilidad: un análisis de los recintos que ofrecen entradas gratuitas durante el año, “revelando la apertura de las colecciones de una ciudad y las pocas barreras para experimentar el arte y la cultura”, menciona el comunicado.

¿Qué otras ciudades están en el top 10 de las capitales culturales del mundo?

La CDMX se posicionó en el primer lugar de la lista The World’s 50 Best Cities for Art & Museums de Tourlane. Después de nuestra capital se posicionaron las siguientes urbes:

En segundo lugar está Londres, seguida de Basilea, Dublín, Edimburgo, Ciudad del Cabo, Berlín, Seúl, Varsovia y París, en ese orden.

Foto: Sectur México

CDMX es la primera ciudad mexicana que aparece en este ranking. Otras capitales latinoamericanas quedaron dentro de esta ranking de las 50 mejores fueron: Sao Paulo en la posición 22, Bogotá en el lugar 25 y Buenos Aires en el 26.

¿Por qué la CDMX fue nombrada capital cultural mundial para 2026?

Según el análisis de Tourlane, la CDMX cuenta con 44 museos dedicados al arte, 19 a la historia, 14 a la ciencia y 110 galerías.

Aunque en cantidad no iguala a Londres, Nueva York o París, la agencia de viajes alemana menciona que la amplia y variada oferta cultural se complementa con “una vibrante escena contemporánea como en ninguna otra (ciudad)”.

Foto: Sectur CDMX

Al respecto, Roman Karín, líder de Travel Experience de Tourlane puntualiza: “nos impresionó la combinación de museos y galerías de clase mundial de la CDMX; es un tesoro cultural que muchos viajeros aún no han descubierto”.

Entre los atractivos que más impactan, mencionan al Palacio de Bellas Artes y los murales monumentales de Diego Rivera; la Casa Azul de Frida Kahlo en la que “su vida y obra se muestran a gran detalle”; el Museo Soumaya con obras de Rodin o Dalí; el MUAC (en el Centro Cultural Universitario) y el Museo Tamayo donde se exhiben “voces experimentales y nuevos medios que se perciben inequívocamente como propios del México actual”.

Foto: Sectur CDMX

Además, hacen especial mención al Museo Nacional de Antropología, el más grande y visitado de México (recibió 3.3 millones de personas en 2024, según el INAH):

“Sus extraordinarias colecciones abren una ventana a las culturas precolombinas, desde los mayas hasta los aztecas, y hacen que el pasado se sienta cercano y vivo”, dice el comunicado oficial.

También recomiendan una visita de ‘especial interés’ al Museo del Objeto del Objeto (MODO) en la colonia Roma Norte, con un acervo de 200 mil artículos cotidianos que cuentan la vida diaria de México desde hace más de 200 años.

