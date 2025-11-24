Warner Bros, productora de grandes filmes de terror contemporáneos, prepara una experiencia inmersiva para los amantes del género. Se trata de 'Sala del Terror', un recorrido multisensorial que llegará por primera vez a la Ciudad de México.

Inspirada en filmes como El Exorcista, It, El Conjuro, Anabelle y La Monja, promete sumergir a los visitantes en atmósferas escalofriantes. Conoce todos los detalles aquí.

Sala del Terror sumergirá al público en perturbadoras historias como la de Annabelle. Foto: Warner Bros Latino

Leer también Xochimilco: cuánto cuesta una hora de paseo en trajinera

¿Qué se sabe sobre la experiencia Sala del Terror en CDMX?

'Sala del Terror' será una experiencia inmersiva construida para estimular todos los sentidos: ruidos envolventes, diseño visual hiperrealista, instalaciones interactivas y una ambientación fiel sobre las películas macabras de Warner Bros.

Los asistentes tendrán alrededor de 60 minutos para recorrer las diferentes salas temáticas inspiradas en las escenas de las películas para llevarse varios sustos. Desde una vez se advierte que no tendrán escapatoria.

La idea es que los visitantes no solo sean observadores, sino parte del universo cinematográfico, enfrentándose a presencias, rituales, objetos malditos y escenarios desconocidos.

La Llorona tendrá su propia sala dentro del recorrido inmersivo. Foto: Warner Bros Latino

Aunque ha sido pensada en quienes disfrutan el cine de terror, la experiencia buscará atraer a personas que simplemente desean un plan novedoso en Ciudad de México.

Por medio de redes sociales, Warner Bros ha informado que será un viaje narrativo, donde la combinación del miedo, la adrenalina y la expectativa dejarán sin aliento a los visitantes.

Ten por seguro que la muñeca Anabelle, la Monja, la Llorona y otros personajes más harán tus miedos realidad, pues las salas contarán con la participación de actores caracterizados.

Annabelle es una de las figuras principales de la Sala del Terror. Foto: Warner Bros Latino

¿Cuándo abrirá la experiencia inmersiva Sala del Terror en CDMX?

La experiencia 'Sala del Terror' llegará a la CDMX a principios de 2026. Aunque no se conoce la fecha exacta de apertura, ya se tiene previsto que el Foro Polanco Moliere será la sede.

En las próximas semanas, Warner Bros, Global Experiences y Rola Entertainment revelarán más detalles en el sitio https://saladelterror.com/ y, sobre todo, el precio de los boletos, que dependerá del nivel de la experiencia.

Aunque ya pasó la temporada de Halloween, 'Sala del Terror' llegará demostrará que los seres diabólicos no descansan, sino que están listos para romper la cuarta pared en cualquier temporada del año.

Leer también FIFA Pass: nuevo sistema para obtener la visa americana

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters