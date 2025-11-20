Datos de la alcaldía Xochimilco indican que los paseos turísticos por sus canales ancestrales iniciaron hace casi 100 años, por ahí de 1930.

Con el paso del tiempo, esta zona de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad desde 1987, se ha convertido en un polo del turismo masivo, por lo que se han abierto varioas embarcaderos ante la demanda de paseos en trajinera, una de las actividades más comunes y populares en la zona.

Debes saber que el costo por hora está homologado, así que si planeas ir a pasear entre canales y chinampas, aquí te informamos sobre los precios oficiales vigentes.

¿Cuáles son los embarcaderos de Xochimilco?

En la actualidad, Xochimilco cuenta con aproximadamente 184 kilómetros de caminos de agua, los cuales se recorren a bordo de trajineras que parten desde 11 embarcaderos oficiales.

Foto: Vibe Adventures. Unsplash

Los más tradicionales son los de Nativitas, Zacapa y Las Flores, muy cerca del Bosque de Nativitas.

Si estás en el centro histórico de la alcaldía, encontrarás 5 más: Caltongo, Salitre, San Cristóbal, Belem y Belem de las Flores.

Lee también: Cuándo estará 31 Minutos en el Teatro Metropólitan

Un poco más lejos se encuentran los embarcaderos Cuemanco, Fernando Celada y Puente de Urrutia.

¿Cuáles son los tipos de recorridos que ofrecen en trajinera por Xochimilco?

¿Sabías que existen 2 tipos de recorrido en trajinera por Xochimilco? Te explicamos en qué consisten.

Desde los embarcaderos de Nativitas, Zacapa, Las Flores, Caltongo, Salitre, San Cristóbal, Belem y Belem de las Flores salen los paseos ‘turísticos’.

Foto: Roger Ce. Unsplash

Estos, recorren algunos canales e invernaderos que se limitan a las cercanías del centro histórico.

De los embarcaderos Cuemanco, Fernando Celada y Puente de Urrutia salen los recorridos ‘ecológicos’, ya que las trajineras navegan por el Área Natural Protegida ‘Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco’.

Lee también: Cuánto cuesta ver el amanecer en Xochimilco

Es la opción, si quieres observar aún más chinampas, invernaderos, canales de agua e incluso una mayor cantidad de aves endémicas y migratorias.

¿Cuánto cuesta una hora de paseo en trajinera por Xochimilco?

De acuerdo con la página oficial de la alcaldía Xochimilco, el costo por una hora de paseo en trajinera es de $750 pesos.

La tarifa aplica por embarcación, las cuales tienen una capacidad mínima de 1 persona y máxima de 18 pasajeros.

Foto: Brenda Huescas. Unsplash

Considera que el precio es el mismo tanto para los recorridos ‘turísticos’ como para los ‘ecológicos’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters