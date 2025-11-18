La magia de los mercadillos navideños europeos ahora puede vivirse a bordo del Espresso Monaco, el tren nocturno de FS Treni Turistici Italiani con un trayecto que va de Roma a Múnich, disponible todo diciembre.

Más que un simple transporte, este viaje promete una travesía inmersiva por las tradiciones, la gastronomía y el espíritu festivo del invierno europeo.

Espresso Mónaco ofrece un tour por mercados navideños Foto: Pexels

¿Cómo es la experiencia de subirse a bordo del Espresso Monaco?

Diseñado como un hotel rodante, el Espresso Monaco combina el encanto de los viajes clásicos con la comodidad moderna.

Sus vagones están decorados con motivos festivos, música navideña y pequeños obsequios para los pasajeros, creando una atmósfera de celebración desde el primer instante.

Cada detalle está pensado para que el trayecto sea parte esencial de la travesía, no solo el medio para llegar al destino.

A bordo se puede elegir entre coches cama históricos (restaurados para conservar su elegancia original) o cabinas modernas de cuatro y seis plazas.

Espresso Mónaco ofrece un tour por mercados navideños Foto: Pexels

Los compartimentos privados ofrecen camas confortables, iluminación cálida y servicio personalizado. También hay asientos diurnos para quienes se suman desde puntos intermedios como Verona o Trento.

¿Qué ofrece a sus pasajeros el viaje en Espresso Monaco?

Ambientado como un pequeño mercado navideño, ofrece un menú especial con platillos de temporada, música en vivo y bebidas típicas como vino caliente o chocolate espeso.

Es el lugar ideal para socializar con otros viajeros antes de llegar a los destinos. Además, quienes viajan en coche cama tienen desayuno incluido y un descuento en la cena.

¿Cuál es el recorrido del Espresso Monaco?

El tren parte desde Roma Termini y atraviesa algunas de las ciudades más hermosas de Italia y Austria antes de llegar a Múnich, en Alemania.

Entre las paradas destacan Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Innsbruck y Kufstein, todas con acceso a los mercadillos navideños más famosos de Europa.

Durante el tour, los pasajeros pueden descender para recorrer mercados como el de Bolzano, uno de los más antiguos de Italia, o el Christkindlmarkt de Múnich, célebre por su ambiente tradicional en la Marienplatz.

Espresso Mónaco ofrece un tour por mercados navideños Foto: Pexels

El viaje tiene una duración aproximada de 11 horas y se realiza en dos fechas, con salidas el 5 y 12 de diciembre, con un regreso el 7 y 14 de diciembre respectivamente.

¿Cuánto cuesta el Espresso Monaco?

Los boletos se pueden adquirir a través del sitio oficial RailBook en distintas modalidades:

Cama en compartimento de 6 plazas: desde 129 € ($2,737 aprox.) por adulto y 90 € ($1 909 aprox.) por niño (solo ida).

Coche cama histórico compartido (doble): 269 € ($5,707 aprox.) por persona. Incluye desayuno y descuento en cena.

Coche cama exclusivo: 329 € ($6,980 aprox.), con los mismos beneficios y uso privado.

Asientos de segunda clase (ruta de regreso): desde 54,90 € ($1,164 aprox.) por trayecto.

Espresso Mónaco ofrece un tour por mercados navideños Foto: Pexels

Más que un viaje, el Espresso Monaco es una celebración sobre rieles. Al amanecer, los pasajeros despiertan frente a los Alpes nevados, listos para explorar lo mejor de la Navidad.

Con su estilo vintage, gastronomía temática y ambiente acogedor, este tren se convierte en una de las experiencias más encantadoras de la Navidad en Europa.

Para más información o reservaciones, el contacto oficial es info@fstrenituristici.it.

