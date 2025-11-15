Aki Matsuri es una de las celebraciones más importantes de Japón, pues se enfoca en agradecer la cosecha del arroz y dar la bienvenida al otoño.

En México, este festival se ha convertido en una cita imperdible para los amantes de la cultura nipona, pues cada año la Asociación México Japonesa recrea la experiencia con el sabor, la música y un espíritu tradicional.

Para la edición 2025, el Festival de Otoño Aki Matsuri traerá un fin de semana lleno de actividades culturales, espectáculos y experiencias gastronómicas únicas en la Ciudad de México.

El Festival Aki Matsuri 2025 traerá la esencia de la cultura japonesa a la Ciudad de México. Foto: Instagram @asociacion_mexico_japonesa

¿Qué habrá en el Festival Aki Matsuri 2025 en CDMX?

El Festival Aki Matsuri 2025 tendrá presentaciones artísticas y culturales para todas las edades. Entre las actividades destacadas se están los espectáculos de danza Eisa, un concurso de karaoke, la pasarela de criaturas yokai y shows con bandas de música japonesa.

¿Te consideras melómano? Pues las jornadas contarán con la asistencia de Komaki, baterista del reconocido grupo Sugizo; Taichi Hikida, maestro del tsugaru shamisen que participó en la producción de One Piece; DELA, un grupo de idols provenientes de Nagoya; y Rika Manami, conocida por su estilo vibrante y una voz única.

Además, habrá talleres, exhibiciones y puestos con productos tradicionales, desde cosméticos hasta accesorios de la moda japonesa, mangas, figuras de colección y mucho más.

La oferta gastronómica también será uno de los atractivos del Aki Matsuri. Prueba auténticos platillos como ramen, onigiris, okonomiyaki, bento boxes, dangō, postres con matcha y bebidas típicas.

Este festival se realiza en un ambiente familiar y seguro. No se permite el ingreso con mascotas.

El Festival Aki Matsuri 2025 ofrecerá opciones gastronómicas del país nipón. Foto: Instagram @asociacion_mexico_japonesa

¿Cuándo es el Festival Aki Matsuri 2025?

¡Se pondrá muy omoshiroi! El Festival Aki Matsuri 2025 se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre, en un horario de 12:00 a 21:00 horas. La sede será la Asociación México Japonesa, en Fujiyama 144, colonia Las Águilas, Álvaro Obregón, CDMX.

Los boletos tienen un costo de $100 para adultos y $50 para niños de 4 a 11 años, si se compran antes del 28 de noviembre. Durante el evento, el precio será de $150 para adultos y $80 para niños.

Las entradas se pueden comprar tanto en taquilla como en línea a través del portal de Boletia, aunque esta última opción incluye cargos por servicio.

Toma en cuenta lo siguiente:

El acceso será válido solo para el día seleccionado y no se permite el reingreso con un mismo boleto.

No habrá estacionamiento.

No te pierdas a los artistas invitados al Festival Aki Matsuri 2025. Foto: Instagram @asociacion_mexico_japonesa

El festival japonés de otoño es mucho más que un espacio de entretenimiento; en realidad, es una ventana que permite a los visitantes descubrir la belleza de las tradiciones japonesas sin salir de la CDMX.

