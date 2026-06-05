El pasado 3 de junio, la creadora de contenido mexicana Fernanda Blaz compartió en la plataforma de TikTok el accidente que habría sufrido su mascota, tras caer de la ventana de su departamento en Ciudad de México.

El suceso quedó grabado en una de las cámaras de seguridad instaladas al exterior del complejo habitacional. En la grabación se ve a "Banana" caer del balcón de una de las habitaciones del primer piso, cayendo sobre sus cuatro patas, para luego rebotar en uno de sus costados.

En el momento del accidente el animal de compañía fue auxiliado por una transeúnte, quien paseaba a sus dos mascotas por la banqueta. Al ver a la perrita, no dudo en acercarse y alertar a su dueña.

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Foto: Captura de pantalla TikTok

¿Cómo ocurrió el suceso?

La creadora digital de 36 años de edad explicó que, tras la caída de su mascota, asistió a una revisión médica de urgencia al veterinario, donde los especialistas revelaron que la perrita no tenía ninguna costilla rota.

Asimismo, luego de llevar a cabo algunos estudios clínicos, dieron a conocer que sus órganos, como el corazón y sus pulmones, se encontraban en perfectas condiciones, a pesar de la distancia de la caída.

En redes sociales, diversos internautas mostraron su apoyo a la creadora, aconsejándole que continúe con las revisiones médicas de la perrita y que implemente materiales de protección en zonas de riesgo dentro de su vivienda.

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Algunos de los comentarios en la publicación fueron:

" Dale seguimiento , no te quedes con lo de ahorita, mejor prevenir".

"Llévalo con un neurólogo, revisión continua porque después puede haber repercusiones".

A través de una transmisión en vivo en TikTok, la creadora contó que se encontraba en su sala junto a una amiga, cuando la perrita salió corriendo al balcón, impulsándose con las patas traseras. Asimismo, agregó que su acción fue debido a que abajo se encontraban otros perros.

Finalmente, la creadora explicó que le administraron analgésicos a la perrita para el dolor. Y agregó que no pudo reaccionar tan rápido como esperaba durante el incidente debido a que se quedó en un estado de shock, que le impidió agilizarse y levantarse para buscar ayuda.

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