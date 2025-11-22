Más Información

Además de las exhibiciones de arte, en el se llevan a cabo noches temáticas y, ahora, habrá una dedicada a Sailor Moon.

La estética brillante de este anime, que apareció por primera vez en 1992, es la inspiración detrás de la fiesta de patinaje que se llevará a cabo en el famoso museo de la . Conoce aquí la fecha y horario.

Sailor Moon llega al Franz Mayer con esta actividad sobre ruedas. Foto: Museo Franz Mayer
Sailor Moon llega al Franz Mayer con esta actividad sobre ruedas. Foto: Museo Franz Mayer

¿Cómo es la Sailor Roller en el Museo Franz Mayer?

Este museo se transforma en una pista de patinaje iluminada con luces neón y una atmósfera que mezcla la , la nostalgia noventera y mucha magia.

La dinámica es sencilla: patinar, bailar y recorrer el Franz Mayer al estilo de las Sailor Scouts. Habrá música de DJs invitados, un bazar roller y clases para las personas que quieran aprender o mejorar su técnica de patinaje.

Además de la fiesta de patinaje, los asistentes pueden unirse a recorridos guiados por el museo, visitar exposiciones nocturnas y disfrutar de los rincones temáticos del recinto.

Durante la noche, el Franz Mayer mantendrá abiertas (con horario extendido) las exposiciones:

  • Japón: del mito al manga
  • Pierre et Gilles. La construcción del símbolo
  • Surreal. Rodney Smith
  • Manga Lab (experiencia inmersiva)

Y, como la ocasión lo amerita, se permite llevar un look galáctico o un atuendo inspirado en personajes de Sailor Moon. Procura que tu atuendo te deje realizar movimientos sin ponerte en riesgo.

Patinadores y fans del anime llenarán el Franz Mayer con brillo, música y magia. Foto: Museo Franz Mayer
Patinadores y fans del anime llenarán el Franz Mayer con brillo, música y magia. Foto: Museo Franz Mayer

¿Cuánto cuestan los boletos para la Sailor Roller?

El ofrece dos modalidades de boletos para la noche de patinaje de Sailor Moon:

  • Entrada general ($120): incluye acceso a la pista, DJ sets, exposiciones, bazar y actividades básicas.
  • Roller Pass ($233): Incluye todo lo anterior más una clase de iniciación al patinaje.

¿No tienes patines? No te preocupes porque en el museo hay renta y solo tienes que solicitarlos en la entrada. Eso sí, la renta tiene un costo adicional.

Como beneficio especial, quien llegue con outfit inspirado en Sailor Moon o con sus propios patines podrá obtener sus boletos al 2x1.

Si quieres anticiparte, ya puedes comprar tus boletos en el sitio

¿Cuándo es la noche de patinaje en el Museo Franz Mayer?

La Sailor Roller está programada para el próximo miércoles 26 de noviembre. Con el Roller Pass, el acceso es de 16:00 a 17:00 horas; mientras que para la entrada general es de 17:00 a 18:00 horas.

La pista de patinaje del Museo Franz Mayer ofrece una de las mejores vistas del Centro Histórico.

Dirección: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, .

El Museo Franz Mayer se ilumina con tonos galácticos para la fiesta de Sailor Moon. Foto: Museo Franz Mayer
El Museo Franz Mayer se ilumina con tonos galácticos para la fiesta de Sailor Moon. Foto: Museo Franz Mayer

