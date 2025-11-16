En Riviera Nayarit, en Bahía de Banderas, se encuentra Punta Mita, un destino turístico, de los más lujosos de México, con exclusivos restaurantes y hoteles, refugios de celebridades como Charles Leclerc, Justin Bieber, Beyoncé, Kim Kardashian y Lady Gaga.

La opulencia de Punta Mita, también se refleja en su naturaleza, de playas de arena fina y montañas cubiertas de vegetacion tropical. Precisamente, escondido en esa selva puedes visitar un parque de aventura llamado Vista Paraíso.

¿Dónde está el parque de aventura Vista Paraíso?

El parque de aventura Vista Paraíso está en Rancho La Montalbeña, entre el mar y los cerros, en la comunidad de Higuera Blanca, Nayarit.

Desde el centro de Higuera Blanca son unos 5 minutos en auto; 15 minutos desde Punta Mita; 30 minutos desde Bucerías y a menos de una hora de Puerto Vallarta.

¿Qué actividades hay en el parque de aventura Vista Paraíso?

El principal atractivo del parque de aventura Vista Paraíso es el canopy tour, un recorrido panorámico con 10 líneas de tirolesa (de 120 metros a 1 kilómetro de longitud) y un puente colgante entre las montañas de Riviera Nayarit.

En esta aventura aérea, si el nervio te lo permite, es posible observar Punta Mita, playa Litibú e incluso las Islas Marietas.

Fotos: Vista Paraíso

Si prefieres algo más tranquilo, la mejor opción es el tour de senderismo al Cerro del Mono, forrado de vegetación y un camino rústico que conduce hasta su cima, a 350 metros de altura, con panorámicas muy bonitas de la Bahía de Banderas.

Se requiere una condición física buena, pues además del clima caluroso y húmedo, en algunas partes se escalan rocas y peñascos.

Foto: Vista Paraíso

Para los amantes de la velocidad también hay actividades. Ya sea a bordo de un razer (para 4 personas) o una cuatrimoto (para 2 ocupantes) todo terreno. Enciende los motores y recorre caminos rurales, arroyos, terracería en medio de arbustos y la carretera que conecta Higuera Blanca con el pueblo mágico de Sayulita.

Desde su fundación, Rancho La Montalbeña ha sido un criadero de caballos, por lo que ofrece cabalgatas por las montañas, la selva y el pueblo de Higuera Blanca, así como la experiencia en la playa y al atardecer.

¿Hay algún restaurante en el parque de aventura Vista Paraíso?

Tras un día completo de adrenalina en el parque de aventura Vista Paraíso en Riviera Nayarit, visita su restaurante ‘La Higuera’ para desayunar, comer o solo para disfrutar de un snack.

Fotos: Vista Paraíso

Hay hot cakes, fruta fresca, chilaquiles, omelettes, nachos, quesadillas, aguachiles tradicionales, ceviche, hamburguesas, arrachera, filetes de pescado...

¿Cuánto cuesta la entrada al parque de aventura Vista Paraíso?

El costo de entrada al parque de aventura Vista Paraíso en Riviera Nayarit depende de la experiencia a elegir:

Canopy tour: $1,900 pesos por persona.

Senderismo: $1,200 pesos por persona.

Tour en razer: $6,000 pesos por vehículo.

Tour en cuatrimoto: $2,000 pesos por vehículo.

Cabalgata: $1,900 por persona en modalidad diurna y $2,400 al atardecer.

En cualquier caso incluye transporte redondo desde algunos hoteles, botella de agua, equipo de seguridad, guía y degustación de tequila al finalizar la actividad.

Más información en vistaparaiso.mx o al WhatsApp: (322) 190 8833.

