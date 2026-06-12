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Hermosillo, Son. - La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 23 mil litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera a la Mesa del Seri, al poniente de Hermosillo.
De acuerdo con la dependencia federal, en la diligencia también fueron aseguradas dos mangueras de presión, dos vehículos, además de diversos bidones y tambos de plástico presuntamente utilizados para el almacenamiento y manejo del combustible.
El operativo fue encabezado por un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).
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Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) participó en las acciones de inspección, informó la fiscalía.
Tras el cateo, el inmueble intervenido, el hidrocarburo y los demás indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial federal, que continuará con las investigaciones para determinar la posible comisión de delitos relacionados con el manejo ilícito de combustibles.
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La FGR informó que las indagatorias seguirán su curso para identificar y proceder legalmente contra quien o quienes resulten responsables de conductas sancionadas por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
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JACL/cr
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