Hermosillo, Son. - La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 23 mil litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera a la Mesa del Seri, al poniente de Hermosillo.

De acuerdo con la dependencia federal, en la diligencia también fueron aseguradas dos mangueras de presión, dos vehículos, además de diversos bidones y tambos de plástico presuntamente utilizados para el almacenamiento y manejo del combustible.

De acuerdo con la dependencia federal, en la diligencia también fueron aseguradas dos mangueras de presión, dos vehículos, además de diversos bidones y tambos de plástico. | Foto: Especial.

El operativo fue encabezado por un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Lee también PEMEX confirma derrame de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca; asegura que fuga ya fue controlada

Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) participó en las acciones de inspección, informó la fiscalía.

Tras el cateo, el inmueble intervenido, el hidrocarburo y los demás indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial federal. | Foto: Especial.

Tras el cateo, el inmueble intervenido, el hidrocarburo y los demás indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial federal, que continuará con las investigaciones para determinar la posible comisión de delitos relacionados con el manejo ilícito de combustibles.

[Publicidad]

La FGR informó que las indagatorias seguirán su curso para identificar y proceder legalmente contra quien o quienes resulten responsables de conductas sancionadas por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr