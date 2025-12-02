El centro histórico de Zacatecas es uno de los más bellos del país, por ello fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad desde 1993, por la Unesco. Y, para esta temporada decembrina se transformó en una gran villa navideña.

Sus casonas, edificios históricos e iglesias coloniales bien conservadas se han iluminado, y sus calles y plazas son escenario de actividades especiales para toda la familia.

Te proponemos visitar la ‘ciudad de cantera y rostro de plata’ para disfrutar del Festival de Luces 2025. Te contamos los detalles de este evento de Navidad.

Foto: Secretaría de Turismo de Zacatecas

Todas las actividades del Festival de Luces 2025 de Zacatecas se concentran en el centro histórico de la ciudad. Las sedes principales son la Plaza de Armas (a un costado de la catedral), la Avenida Hidalgo, la Alameda Trinidad García de la Cadena y el tramo que va de la Máquina 30-30 a la Fuente de los Conquistadores.

¿Qué ver y hacer en el Festival de Luces 2025?

Inaugurado oficialmente este domingo 30 de noviembre, el Festival de Luces 2025 de Zacatecas muestra, principalmente, una gran decoración navideña que se despliega en algunos puntos emblemáticos de la ciudad.

Foto: Secretaría de Turismo de Zacatecas

Si te das una vuelta, aquí podrás encontrar sus iluminaciones:

Plazuela Miguel Auza y los callejones de San Agustín, de la Palma, Goitya y Gómez Farías tienen figuras especiales,como coronas de adviento, una cabina del teleférico, regalos enormes, y adornos muy coloridos y llamativos.

Edificios históricos como el del Poder Judicial del Estado y el Teatro Calderón

Hoteles

Establecimientos comerciales en la Avenida Hidalgo también se ‘vistieron’ de luces.

En Avenida Hidalgo ya se instaló un enorme túnel de luces, uno de los escenarios más atractivos para fotografías del recuerdo.

Foto: Secretaría de Turismo de Zacatecas

La Plaza de Armas se convirtió en la villa navideña y cuenta con un carrusel veneciano, un árbol de Navidad monumental, cabañitas donde venden delicias gastronómicas y artesanías zacatecanas.

También se desarrolla un programa con música en vivo y espectáculos para todos.

La Alameda Trinidad García de la Cadena (muy cerca del primer cuadro de Zacatecas) tiene su propio árbol navideño, una rueda de la fortuna y expoventa de gastronomía y artesanías.

Foto: Secretaría de Turismo de Zacatecas

El 18 de diciembre, por la tarde, se realizará el desfile de Navidad 2025. De la Máquina 30-30 hasta la Fuente de los Conquistadores (pasando por la Avenida Hidalgo), participan diversos grupos, carros alegóricos y personajes como Santa Claus, los Reyes Magos y duendes.

¿Hasta cuándo estará el Festival de Luces 2025?

¿Listo para vivir la Navidad en Zacatecas? Planea tu viaje, porque el Festival de Luces 2025 permanecerá hasta el sábado 6 de enero de 2026.

Considera que la mayoría de actividades se realizarán en la tarde-noche.

Foto: Secretaría de Turismo de Zacatecas

La entrada no tiene costo.

Más información en Facebook: ‘Zacatecas Sectur’.

