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El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo se prevé ambiente muy caluroso, con cielo parcialmente nublado, principalmente en el sur.
La temperatura máxima será de 29 grados Celsius y no se esperan lluvias en la Ciudad de México.
Soplarán vientos de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 45 kilómetros por hora.
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Por la noche el termómetro marcará 21ºC; entre las 03:00 y las 06:00 horas del lunes podrían registrarse 15 ºC, por lo que el amanecer será fresco.
La imagen de monitoreo del Popocatépetl reportó ligera emisión de ceniza volcánica; en caso de dispersión, la pluma se desplazaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.
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dmrr/LL
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