El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo se prevé ambiente muy caluroso, con cielo parcialmente nublado, principalmente en el sur.

La temperatura máxima será de 29 grados Celsius y no se esperan lluvias en la Ciudad de México.

Soplarán vientos de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 45 kilómetros por hora.

Lee también Río hondo, peligro latente de desbordamiento en Naucalpan

Por la noche el termómetro marcará 21ºC; entre las 03:00 y las 06:00 horas del lunes podrían registrarse 15 ºC, por lo que el amanecer será fresco.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl reportó ligera emisión de ceniza volcánica; en caso de dispersión, la pluma se desplazaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.

Lee también Quieren nuevos derechos en la Constitución de la CDMX

Lee también Policía humilla y moja a compañero en la GAM; SSC CDMX ya investiga

dmrr/LL