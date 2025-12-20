El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que, por segunda ocasión, se realizó un performance de Papá Noel en varias estaciones de la Línea 2 como parte de las festividades decembrinas, donde usuarios aprovecharon para tomarse fotografías con el personaje.

A través de un comunicado, detalló que en el tramo Chabacano a Hidalgo de la Línea 2 se presentó “Santa Iluminado”, como se autodenomina su autor y protagonista, José Miguel Moctezuma González, quien viajó en tren y recorrió a pie las estaciones que comprenden este trayecto.

Señaló que el artista pernoctó en el área de exposiciones culturales del conjunto Chabacano, donde convergen las Líneas 2, 8 y 9, espacio al que se acercaron diversos pasajeros para tomarse una “selfie” con él.

Destacó que “Santa Claus” aprovechó su intervención para enviar mensajes asertivos a los usuarios y recordarles que, dentro de la red, “cuidarlos es parte del viaje”.

Relató que José Miguel Moctezuma González es un artista urbano que desde hace más de una década se dedica al performance bajo el concepto de “Estatua Viviente”, interpretando distintos personajes como Don Ferro Ferrocarrilero, figura que también ha realizado un recorrido por estaciones del metro.

