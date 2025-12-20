A unos días de que llegue la Navidad y las celebraciones de fin de año a la Ciudad de México, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, invitó a las y los capitalinos a disfrutar de las 15 verbenas navideñas que se instalarán por toda la ciudad en este fin de año, para acercar las actividades gratuitas a sus hogares, además de la que se instalará en la plancha del Zócalo.

“Decirle a todos los capitalinos y capitalinas que muy cerca de su casa van a tener una verbena, en donde va a haber nacimientos monumentales, juegos de luces, escenario con música, con pastorelas, posadas, porque vamos a organizar 15 de estas por toda la ciudad”, recordó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria recordó que las verbenas de las alcaldías permanecerán abiertas hasta el 6 de enero de 2026, y cerrarán con la tradicional partida de la Rosca de Reyes; para conocer la ubicación de las verbenas navideñas, la población sólo debe ingresar a la Cartelera Cultural CDMX para conocer todos los detalles.

López Bayghen destacó que a esta alternativa de llevar actividades culturales a las alcaldías y no dejarlas solamente en el Zócalo capitalino -algo que también se hizo en Día de Muertos con la instalación de ofrendas en otros puntos de la CDMX y en diciembre de 2024 con pistas de hielos en distintas alcaldías- le ha ido “muy bien” entre la población y ha ido creciendo.

“(Con) las pistas de hielo del año pasado aprendimos un montón, la experiencia en este año esperamos que sea muchísimo mejor, y la verdad es que a la gente le gusta mucho. Hay mucha gente que sí tiene chance, tiene tiempo y le gusta venir al Zócalo, y eso está increíble, pero también habrá quieren no quieren salir o no tienen la posibilidad, por muchas razones. Entonces está bueno que cerca de su casa tenga una oportunidad, una fiesta, ahí a la mano, y puedan disfrutar del arte y la cultura”, dijo.

Por otro lado, recordó que, en la plancha del Zócalo, a partir de este sábado 20 de diciembre, habrá árboles monumentales, 76 conciertos, pastorelas, y un túnel de luz de 150 metros de largo, el más grande que se ha hecho en México, una de las principales atracciones de este año, además de pabellones con artesanos provenientes de todo el país y venta de nochebuenas del suelo de conversación de la CDMX.

