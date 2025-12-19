Más Información

El universo eterno de Rosario Castellanos, en un libro muy íntimo

Nacimientos mexicanos, en el Palacio de Iturbide

Presupuesto cultural 2026: dinero para áreas fantasma y nada para las nuevas

Rodrigo Imaz muestra cómo el sometimiento de Palestina llega hasta las latas de aluminio

El MoMA rendirá homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera con una muestra especial

Trump impone su apellido al histórico Centro Kennedy de Washington

Los niños están de, así que es momento de planear actividades en familia que todos puedan disfrutar, por lo que es una buena idea aprovechar algunas de las actividades que se ofrecen en la Ciudad de México, en las cuales hay para todos los gustos y, sobre todo, variedad de precios, para que puedan elegir lo que les conviene más.

POSADAS EN LA CATEDRAL

Si son de la generación que ya no vivió las posadas como tradicionalmente las hacían las abuelas, este es su momento para experimentarlas y generar un recuerdo bonito en familia. En esta actividad, que estará llevándose a cabo hasta vísperas de Navidad, los asistentes acompañarán a José y María en su procesión, con letanías y velitas incluidas, hasta llegar a la puerta de la Catedral, donde se cantará cada una de las estrofas para pedir posada, para finalizar con una piñata que representa los siete pecados capitales y el palo con el que se golpea la fe.

¿Dónde? Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Hasta el 23 de diciembre, a partir de las 18:30 hrs. Entrada libre.

Lee también:

PUEBLITO NAVIDEÑO EN UN BOSQUE

Pónganse chamarras, gorros y guantes para que disfruten de este espacio compuesto por diversos escenarios navideños, que van desde casitas hasta un oso gigante iluminado con cientos de foquitos, para que puedan tomar las mejores fotografías y selfies en familia; también hay nacimientos y recorridos en un tren, y para los más audaces una pista de hielo, la cual está abierta de martes a domingo, de 11:30 a 18:30 horas —una hora de patinaje tiene un costo de $120 adultos y $60 menores de 12 años—.

¿Dónde? Bosque de Tláhuac. Hasta el 6 de enero, 8 a 20 hrs. Entrada libre.

Lee también:

CHRISTMAS AROUND THE WORD

Preparen su mejor outfit navideño y tomen sus fotografías de fantasía en escenarios de ensueño, ya que en esta experiencia se recrean escenarios de las ciudades donde la Navidad se hace sentir por todos lados, como Berlín, Moscú, Johannesburgo, Minsk, Washington, París, Londres, Miami y Nueva York; ya sea que asistan con amigos, familia, solos o con su perrito y gatito —ya que es una actividad que permite el acceso con mascotas, así que el disfraz también puede ser para ellos—. Sólo lleguen con tiempo para hacer un preregistro y les asignen un turno para entrar.

¿Dónde? Palacio de Hierro Polanco. Sótano 1. Hasta el 24 de diciembre, de 11:15 a 20:30 hrs. Entrada libre.

