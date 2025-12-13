La época decembrina ya está en plenitud y la Ciudad de México se ha llenado de luces, adornos y sobre todo de espíritu navideño, el cual no solo se siente en las calles, también en los teatros, donde las historias más entrañables, conmovedoras y hasta divertidas respecto a lo que significan estas fechas están listas para ser contadas al público de todas las edades.

Estos espectáculos, musicales y obras de teatro son una oportunidad de hacer una reflexión sobre lo que la Navidad significa, además de vivir la magia y la alegría de estas fiestas; pero también es una oferta de entretenimiento que debe ser aprovechada no sólo por los capitalinos, también para quienes vienen de visita a la ciudad, ya que sólo permanecerán en cartelera durante unas pocas semanas, por ejemplo:

UN CUENTO DE NAVIDAD, EL MUSICAL

Por tercer año consecutivo, Adal Ramones protagoniza este musical basado en la historia escrita por Charles Dickens, en el cual el actor y conductor da vida al viejo gruñón de Scrooge, un hombre que no cree en la Navidad y trata de forma deshumanizada a sus semejantes, pero durante la Nochebuena recibe la visita de tres espíritus, que harán con él un recorrido por su vida y le darán una visión de lo que pasará si no cambia su forma de ser.

Para Adal, hacer este personaje es uno de sus sueños hechos realidad, porque desde los 17 años quería protagonizar esta obra, que en la actualidad busca convertir en una tradición para el público que lo sigue, pero también para las nuevas generaciones.

“Se me han realizado muchos sueños y tengo que estar agradecido, porque yo siempre le pido las cosas (a Dios) y me las cumple, y esta es una de ellas”, dijo el también conductor.

¿Dónde?: Nuevo Teatro Silvia Pinal. Del 20 al 28 de diciembre. S 20 y

27: 17:00 y 19:30 horas, D 21: 13:00 horas, Ma 23: 19:00 horas, J 25 y V 26: 18:00 horas, D 28: 16:00 y 18:30 horas.

$2,196 a $912 pesos.

UNA NAVIDAD EN LAS PELÍCULAS

Cuando llega diciembre, es el momento de dar un recorrido por todas las películas navideñas, como ya es tradición, pero ¿qué tal vivirlas de manera presencial a través de la música y con los artistas que han dado voz a los personajes que las protagonizan? Esto sucede con este espectáculo que, a lo largo de cinco años, ha recorrido parte de Latinoamérica y que por primera vez llega a México.

Con la participación de Carmen Sarahí y Romina Marroquín, las voces oficiales de Elsa y Ana de “Frozen” en español, este show cuenta con 100 artistas en escena, entre solistas, bailarines y una orquesta que recrea a la perfección cada una de las melodías que seguramente todos reconocerán. Y como un regalo para los asistentes, Santa Claus y el Grinch completan esta experiencia.

En este show, es una niña la que va hilando todas las películas (“Mi pobre angelito”, “El Expreso Polar”, “Frozen”, etcétera) mientras se pregunta por qué los adultos se olvidan de la magia de la Navidad.

¿Dónde?: Centro Cultural Teatro 1. 13 y 14 de diciembre, 16:00 y 19:00 horas

$1,647 a $550 pesos

LA VILLA DE SANTA CLAUS

Con una producción totalmente renovada y después de cinco años de ausencia, este montaje de Xavier López Miranda regresa para resolver las dudas de los niños sobre Santa Claus: quién es, de dónde viene y cuál es el verdadero sentido de la Navidad.

Son más de 30 actores en escena, una escenografía de primer nivel y canciones originales que enmarcan la historia de un humilde carpintero, cuyo sueño es regalar felicidad a todo el mundo.

“Es una magia única, estamos hablando que hay niños que nos conocieron hace 16 años y ahora van con sus hijos, pero siguen cantando las canciones, que son 11 temas originales hermosísimos que les siguen dando la oportunidad de vivir esa magia de la Navidad tan especial, de eso trata la obra. La familia puede disfrutar de una obra realmente impresionante, con muchas luces, sonido de calidad y la mejor

tecnología, es una producción muy especial que en verdad llena de alegría al corazón”, expresó el personaje de Santa Claus.

El productor explicó que el plus de este montaje es que al final de la función podrán disfrutar de La Villa Interactiva, donde hay diversos módulos en el que chicos y grandes podrán realizar manualidades, participar en divertidas dinámicas como decorar su galleta, tomarse su foto con Santa y los duendes y probar algunos alimentos navideños.

¿Dónde?: Centro Cultural de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Hasta el 23 de diciembre. S y D: 12:00 y 17:00 horas.

Villa abierta en la primera función de 11:00 a 15:00 horas. Segunda función de 16:00 a 20:00 hrs.

$1,650 a $400

GALAS DE INVIERNO DEL CIRCO ATAYDE

Una de las familias circenses más importantes de México está de manteles largos: los Atayde están celebrando 137 años de esta compañía y más de 60 presentando las galas de fin de año, con las cuales mantienen viva la tradición circense, la cual regresa al espacio que las vio nacer y los escenarios teatrales, donde sus artistas muestran su talento y la evolución que este arte ha tenido a lo largo de los años.

“Nosotros no contamos una historia, somos un circo tradicional fusionado con toda la modernidad que hay para las artes escénicas, iluminación de primera, vestuario espectacular y retomamos a la orquesta. Son nueve extraordinarios músicos liderados por el maestro Carlos Alberto Ramírez; somos el único circo en México que tenemos música en vivo”, comentó Alfredo Atayde.

Equilibristas, malabaristas, clowns, trapecistas, contorsionistas, entre otros artistas del circo tradicional, forman parte de este espectáculo, el cual por esta ocasión no contará con maestro de ceremonias, pero sí con un cuerpo de baile que le dará otra experiencia al espectador, todos dirigidos por el Artús Chávez, quien ha dado forma a un show que disfrutaran tanto los niños como adultos.

¿Dónde?: Centro Cultural Teatro 1. Del 25 al 28 de diciembre, J a S: 17:00

y 19:30 horas. D 11 y 17 horas.

$1,830 a $440

LA FÁBRICA DE SANTA

Si hay un montaje que se ha reinventado para no parar ni en pandemia, es esta producción de Rodrigo Renovales, que por quinto año consecutivo arranca su temporada navideña con esta historia que deja a niños y adultos siempre una reflexión, no sólo sobre el sentido de la Navidad, también sobre la huella que el hombre está dejando en el planeta.

Este año, la aventura que vivirán Santa Claus y sus duendes tiene que ver con la desaparición de la nieve en el Polo Norte y las consecuencias que esto conlleva. Mientras buscan la solución a este grave problema deberán enfrentarse a una banda de “mugrosos” que van ensuciando todo a su paso, algo que es un llamado directo al desastre.

Son 14 actores en escena quienes animan al público a cantar y bailar con las canciones originales de este montaje, las cuales son interpretadas por una banda en vivo, además de una producción muy bien cuidada, desde su escenografía hasta la iluminación, que da el ambiente ideal para contar este bonito cuento.

¿Dónde?: Teatro Rafael Solana. Hasta el 23 de diciembre, V: 18 horas. S y

D: 11:00, 13:00, 16:00 y 18:00 hrs. L 22 y Ma 23: 11:00, 13:00, 16:00 y 18:00 horas.

$912 a $440 pesos.

NAVIDAD ESPECTACULAR EN BROADWAY

Para los amantes de los musicales, esta es una oportunidad de vivir una Navidad totalmente teatral, ya que este espectáculo reinventa las canciones de clásicos como “La Bella y La Bestia” y “Los Miserables”, entre otros, pero en un tono navideño, y con canciones clásicas de Navidad, con todo el estilo que tienen los musicales de Broadway.

Un talentoso elenco conformado por Daniela Luján, Eduardo Ibarra, Enrique Maddox Flor Benítez, Mariela Baqueiro, Odette Villarreal y Óscar Acosta realizan esta magia con cada una de las canciones, que están acompañadas por el trabajo de un talentoso ensamble que eleva el aspecto visual del montaje con sus coreografías, además de música en vivo y un diseño escénico que transportará al público a la atmósfera única de Manhattan durante las fiestas decembrinas.

“Mi director creativo, que es Oscar Acosta me dijo: ‘vamos a hacer un concierto, pero lo vamos a diferenciar porque será uno de Navidad llevado a Broadway’; este lugar es muy importante para muchos de nosotros… soñamos con ese sitio. Hay muchas personas en este país que no han tenido la oportunidad de conocerlo físicamente, pero sí lo han conocido a través de estos grandes artistas e intérpretes, así que lo que queremos hacer es un concierto donde se mezcle la magia de la Navidad, y la nostalgia de esta época, con números icónicos de Broadway”, explicó el productor Juan Torres.

¿Dónde?: Teatro Hidalgo. Hasta el 4 de enero. V: 20:30 horas. S: 18:00 y 20:30

horas. D:18:00 horas.

$1,440 a $855 pesos