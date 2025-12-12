Más Información

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

La arquitecta mexicana Frida Escobedo deja huella en París, Nueva York y ahora Doha  

La arquitecta mexicana Frida Escobedo deja huella en París, Nueva York y ahora Doha  

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

Una de las leyendas del cuadrilátero, Blue Demon, dejó las llaves y los lances espectaculares por los pasos de baile, esto gracias a la colombiana , quien lo invitó a participar en uno de sus videos.

"Estuvimos con Karol, nos invitó a su video, estuvimos con ella y estoy agradecido. Estuve en una presentación con ella y grabamos un video, donde bailamos un poco".

Blue Demos explicó que fue la oficina de management de la llamada "Bichota", los que se contactaron con él para invitarlo a formar parte del video del tema "Tropicoqueta", el cual fue grabado en Cartagena, Colombia.

En este proyecto coincidió con la vedette Lyn May, de quien es amigo, lo que hizo más disfrutable para él esta experiencia, sin dejar de lado la gran persona que es Karol G, de quien sólo tiene palabras bonitas.

"Es una persona súper sencilla, muy humana, de lo que yo alcancé a notar ahí es que hubo muchos invitados en su video, había mucha gente especial ahí y de verdad creo que tiene una calidad humana extraordinaria".

Lee también:

Para esta leyenda de la lucha libre, el hecho de que lo haya considerado para colaborar con ella de esta manera, habla de lo mucho que ama a México y su cultura.

De igual manera compartió con la prensa que también tiene amistad con otro representante de la música urbana, Bad Bunny, quien dejó de manifiesto su gusto por la lucha libre, al asistir a una función en la Arena México el pasado martes, previo a su primer concierto en el Estado GNP, como parte de su gira "Debí Tirar Más Fotos".

"Benito y su servidor somos buenos amigos, nos texteamos hace poquito. Lo conocí hace tiempo (2018) en una presentación que tuvo en León, Guanajuato, a la cual me invitó también, ese día en la mañana grabó un video con mi máscara", dijo Blue Demon sobre el Conejo Malo, quien práctica la lucha libre y de ahí su admiración por el gladiador mexicano.

El demonio azul comentó que al igual que Karol G, el cantante boricua es una persona sencilla y de fácil trato, pero debido a la fama que tienen la gente tiene otra percepción de ellos.

"Personajes que se creen inalcanzables, resultan ser personas sencillas, humildes y extraordinarias personas".

Sobre si estará en alguno de los conciertos seis conciertos que aún tiene Bad Bunny en la CDMX, Blue Demon explicó que aún no es nada seguro, pero sí está invitado para que vaya a cantar y a "perrear" con el puertorriqueño.

Al preguntarle si estará el sábado en la despedida de El Santo de la Lucha Libre, Blue Demon sin dejar de lado la rivalidad que los une, habló de este acontecimiento que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes.

Lee también:

"Le deseo que le vaya súper bien, que se despida como lo que es, un señoron, un excelente luchador y que tiene una gran trayectoria".

El luchador también compartió que se encuentra mucho mejor de salud, después del accidente de tránsito que tuvo hace un mes y lo envió al hospital, pero el próximo lunes tendrá una valoración médica para saber si ya lo dan de alta y puede retomar sus actividades arriba del ring.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Detectan gestos de la violinista de Nodal contra Ángela Aguilar en pleno escenario; estalla polémica Violinista de Nodal. Foto: Captura de pantalla / TikTok

Aseguran que violinista de Nodal no soporta a Ángela Aguilar; captan su reacción en pleno concierto. VIDEO

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, reaparece con preocupante pérdida de peso. “Necesitas comer”, le dicen. Foto: AP/Instagram

Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, reaparece con preocupante pérdida de peso. “Necesitas comer”, le dicen

Instagram

Anastasia Karanikolaou se luce con minivestido negro backless y deslumbra

[Publicidad]