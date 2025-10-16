La fantasía del evento de moda más esperado de la temporada, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, se puso Tropicoqueta.

En poco más siete minutos, la colombiana Karol G demostró que las latinas pueden acaparar las miradas aún frente a las mujeres más estilizadas del planeta.

Luciendo un vestido de encaje rojo largo, Karol G sorprendió a los presentes y a 2.4 millones de personas que veían el desfile en YouTube (entre otras redes) con su contoneo al interpretar “Ivonny Bonita”, tema de su álbum Tropicoqueta, lanzado en junio pasado.

Con su embarazo, Jasmine Tookes abrió el desfile. Foto: AFP y AP

Lily Aldridge lució una corona de piedras preciosas. Foto: AFP y AP

Gigi Hadid deslumbró con pétalos rosas y encaje. Foto: AFP y AP

Con su meneo, la nacida en Medellín marcó el ritmo de la pasarela en la que desfilaron las súpermodelos Bella Hadid, Alex Consani y Doutzen Kroes, entre otras.

La pasarela estuvo dominada por lencería sexy, de transparencias y color carmín.

Entonces, Karol decidió cambiar el ritmo con el reggaetón “Latina foreva”: “Mamacitas foreva, me quedo con mis nenas, Latinas, está buena la fiesta con ellas”, cantó.

La brasileña Alessandra Ambrosio, uno de los ángeles consentidos de Victoria’s Secret, desfiló por la pasarela desde el incio del show. Foto: AFP y AP

Emily Ratajkowski con un traje rosado con brillos que evocó los delicados pétalos de una flor. Foto: AFP y AP

La modelo rusa Irina Shayk portó un penacho rosa. Foto: AFP y AP

Faltaba algo más, al final, optó por volar con sus propias alas, luciendo su body de encaje con el cual mostró, además, el sabor latino al mover sus caderas.

Otras invitadas fueron Madison Beer, el grupo Twice y Missy Elliot, además de un “momento Britney”, quien, sin estar presente, movió con su tema “Toxic”.

En el desfile destacaron modelos de distintas tallas y edades, entre ellas Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel.