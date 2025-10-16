Más Información

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

La fantasía del evento de moda más esperado de la temporada, el , se puso Tropicoqueta.

En poco más siete minutos, la colombiana demostró que las latinas pueden acaparar las miradas aún frente a las mujeres más estilizadas del planeta.

Luciendo un vestido de encaje rojo largo, Karol G sorprendió a los presentes y a 2.4 millones de personas que veían el desfile en YouTube (entre otras redes) con su contoneo al interpretar “Ivonny Bonita”, tema de su álbum Tropicoqueta, lanzado en junio pasado.

Lee también

Con su embarazo, Jasmine Tookes abrió el desfile. Foto: AFP y AP
Con su embarazo, Jasmine Tookes abrió el desfile. Foto: AFP y AP
Lily Aldridge lució una corona de piedras preciosas. Foto: AFP y AP
Lily Aldridge lució una corona de piedras preciosas. Foto: AFP y AP
Gigi Hadid deslumbró con pétalos rosas y encaje. Foto: AFP y AP
Gigi Hadid deslumbró con pétalos rosas y encaje. Foto: AFP y AP

Con su meneo, la nacida en Medellín marcó el ritmo de la pasarela en la que desfilaron las súpermodelos Bella Hadid, Alex Consani y Doutzen Kroes, entre otras.

La pasarela estuvo dominada por lencería sexy, de transparencias y color carmín.

Entonces, Karol decidió cambiar el ritmo con el reggaetón “Latina foreva”: “Mamacitas foreva, me quedo con mis nenas, Latinas, está buena la fiesta con ellas”, cantó.

Lee también

La brasileña Alessandra Ambrosio, uno de los ángeles consentidos de Victoria’s Secret, desfiló por la pasarela desde el incio del show. Foto: AFP y AP
La brasileña Alessandra Ambrosio, uno de los ángeles consentidos de Victoria’s Secret, desfiló por la pasarela desde el incio del show. Foto: AFP y AP
Emily Ratajkowski con un traje rosado con brillos que evocó los delicados pétalos de una flor. Foto: AFP y AP
Emily Ratajkowski con un traje rosado con brillos que evocó los delicados pétalos de una flor. Foto: AFP y AP
La modelo rusa Irina Shayk portó un penacho rosa. Foto: AFP y AP
La modelo rusa Irina Shayk portó un penacho rosa. Foto: AFP y AP

Faltaba algo más, al final, optó por volar con sus propias alas, luciendo su body de encaje con el cual mostró, además, el sabor latino al mover sus caderas.

Otras invitadas fueron Madison Beer, el grupo Twice y Missy Elliot, además de un “momento Britney”, quien, sin estar presente, movió con su tema “Toxic”.

En el desfile destacaron modelos de distintas tallas y edades, entre ellas Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’ revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’: revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”. Foto: AP

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora. Foto: Tiktok

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora

Sold out Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys. Foto: EFE/AFP

Sold out de Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys

Elizabeth Hurley. Foto: AP

Elizabeth Hurley muestra cómo llevar un “sexy” traje de baño animal print a los 60 años