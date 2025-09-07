São Paulo.—La colombiana Karol G, una de las cantantes más reconocidas del urbano, llenó de latinidad el descanso del partido de NFL que disputaron este viernes los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en São Paulo.

Cuando el árbitro pitó el inicio del descanso, las luces del Arena Corinthians se apagaron y, a los pocos minutos, un reflector iluminó una flor amarilla en el centro del campo de juego, de la que apareció la artista vestida de dorado y vistiendo un top con piñas.

La colombiana aprovechó su debut en los espectáculos de medio tiempo de la NFL para promocionar su último disco, Tropicoqueta, que estrenó en junio.

Sonaron las primeras estrofas de la canción “Bandida entrenada”, en portugués, y que combina reggaetón con funk, en un guiño al público brasileño.

Siguió con uno de sus grandes éxitos: “Si antes te hubiera conocido”, que alcanzó el puesto número uno en diversas listas a nivel mundial, y con “Un gatito me llamó”, que desplegó un espectácu lo de fuegos artificiales afuera del estadio, que luego se repitó al final del show.

El frío y la discreta llovizna de la noche paulista no parecieron pesarle a la colombiana, que bailó una samba carnavalesca con una sonrisa a la par de un nutrido cuerpo de bailarines, todos con trajes amarillos.

El breve espectáculo cerró con algunos de sus bailarines vestidos de flores, en alusión a la estética de su último disco, que mezcla reggaetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi.

La intérprete saludó al estadio lleno, y desapareció entre una bola de humo que permaneció durante el campo de juego hasta que se reinició el partido.

Extrañaron a Anitta

Si bien Karol hizo bailar al público, la recepción de los brasileños no fue tan acogedorra como el año pasado, cuando apareció su compatriota Anitta.

Los aficionados tuvieron dificultades para entender algunas palabras de la colombiana.

“Amo la NFL, la idea de un espectáculo de medio tiempo aquí, pero ahora se vio un poco cursi para una audiencia brasileña”, dijo Vinicius Humberto, de 42 años, especialista en marketing que asistió al juego de la NFL.

En general, coincidieron medios locales, la barrera del idioma para el público de habla portuguesa hizo que el ambiente fuera menos animado.

La ciudad más poblada de Brasil acogió este encuentro de la semana uno de la temporada 2025 de la liga profesional de futbol americano, un deporte que se ha hecho cada vez más popular en el país sudamericano. EFE y AP