Más Información

No te pierdas la Megaofrenda de la UNAM hoy 2 de noviembre

No te pierdas la Megaofrenda de la UNAM hoy 2 de noviembre

Halloween y la cancelación del concierto de Morrisey, en los memes de la semana

Halloween y la cancelación del concierto de Morrisey, en los memes de la semana

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Los muertos al cajón y los vivos al fiestón

Los muertos al cajón y los vivos al fiestón

La invención de la calavera Garbancera y La Catrina

La invención de la calavera Garbancera y La Catrina

El arqueólogo: adelanto de la nueva novela de César Aira

El arqueólogo: adelanto de la nueva novela de César Aira

Entre ofrendas, flores de cempasúchil y calles llenas de fans, celebró el en uno de los pueblos más icónicos de México: San Miguel de Allende.

La cantante colombiana fue captada, este fin de semana, caminando por el centro histórico acompañada de su equipo de seguridad, saludando a las personas que la reconocían, tomándose fotos y recibiendo algunos regalos de sus seguidores.

Su visita a nuestro país quedó documentada a través de varios videos que no tardaron en viralizarse en plataformas como TikTok y X, y donde los fans destacaron su sencillez y cercanía: “Valió la pena todo el día caminar y caminar”, “Por eso y muchas cosas más la amo” o “Me encanta Karol, tan linda y sencilla”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.

@angiecruz1806 AY ME MUEROOOOO 😭😭😭😭 #karolg #bichota #casadragones #sanmigueldeallende @Karol G ♬ sonido original - Angie Cruz

Lee también

Pero eso no fue todo, la llamada "Bichota" aprovechó para su tiempo libre para visitar un famoso karaoke y compartir micrófono con algunos asistentes que la reconocieron.

Carolina, su nombre real, pasó unos días en tierras mexicanas para presentar su nuevo tequila “200 Copas”, nombre inspirado en una de sus canciones más emblemáticas y, en sus cuentas oficiales, calificó su paso por México como "mágico".

"¡Que día tan mágico! Un sueño que todo esto esté pasando y precisamente en este lugar", escribió.

Rauw Alejandro también visitó México

Mientras Karol G recorría Guanajuato, Rauw Alejandro también se encontraba en México previo al inicio de su gira Cosa Nuestra, que incluye 10 conciertos en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

El puertorriqueño compartió en sus redes sociales fotografías en las que aparece maquillado como calavera, recorriendo las calles —aparentemente de Monterrey— y disfrutando de tacos de carne asada junto a su equipo.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal lanza misterioso mensaje anunciando su "dueto más soñado" y no es con Ángela. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP / IG: Nodal

Christian Nodal lanza polémico mensaje: anuncia su "dueto más soñado" y no es con Ángela Aguilar

Rey Carlos III retira título de príncipe y residencia real a su hermano Andrés. Foto: (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Rey Carlos teme que su hermano Andrés publique un libro con los secretos más oscuros de la realeza

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin Foto: Belinda IG / Captura de pantalla mayu_altamif TikTok

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto; AFP

Antonela Roccuzzo destila belleza con espectacular vestido de transparencias

[Publicidad]