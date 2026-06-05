Mundo | 05-06-26 | 10:36 | Actualizada | 05-06-26 | 10:36 |

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una serie de restricciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a la tras el del año pasado contra miembros de la Guardia Nacional perpetrado por un inmigrante afgano.

El juez de distrito John McConnell afirmó que las restricciones impuestas a las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de nacionales de 39 países eran ilegales.

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