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Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una serie de restricciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a la inmigración legal tras el tiroteo del año pasado contra miembros de la Guardia Nacional perpetrado por un inmigrante afgano.
El juez de distrito John McConnell afirmó que las restricciones impuestas a las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de nacionales de 39 países eran ilegales.
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