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El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con cerrar cuentas bancarias de indocumentados. En un mensaje en Truth Social, el mandatario posteó que "las cuentas bancarias que se utilicen para facilitar la inmigración ilegal o para almacenar la asistencia social recibida por inmigrantes ilegales serán cerradas, y los fondos serán confiscados para su posterior devolución a los contribuyentes".
En el mensaje dijo que firmó una orden ejecutiva, "que estará a cargo del Departamento del Tesoro, para impedir que los bancos, las tarjetas de crédito y las instituciones financieras se utilicen para facilitar el tráfico de personas, el narcotráfico, la inmigración ilegal y los cárteles criminales que orquestan estas actividades".
Añadió que "el acceso a los sistemas financieros de nuestra nación debe limitarse a quienes tienen derecho legal a estar aquí y participan en actividades comerciales lícitas y legítimas".
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El presidente declaró que "no es ridículo, sino profundamente peligroso, que cualquier inmigrante ilegal pueda simplemente presentar una licencia de conducir de un estado demócrata o un documento fronterizo y tener acceso ilimitado al sistema financiero estadounidense. Esto también envía un mensaje claro a los manifestantes anti-ICE: sus disturbios violentos sólo fortalecen nuestra determinación. Mi orden ejecutiva también nos permitirá impedir que miles de millones de personas abandonen nuestro país para participar en todo tipo de actividades delictivas". La Casa Blanca presumió la orden que firmó Trump.
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