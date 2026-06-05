Si estás pensando en cambiar de smartphone, esta puede ser una de las mejores oportunidades del momento.

Amazon México sorprendió a los usuarios al lanzar una atractiva oferta en el Samsung Galaxy S25 Edge, uno de los teléfonos más avanzados de la marca, con un descuento que reduce su precio prácticamente a la mitad.

Gracias a esta promoción, los compradores pueden acceder a funciones de inteligencia artificial, un potente sistema de cámaras y un rendimiento de gama alta por mucho menos de lo habitual.

Te contamos cuánto cuesta, cuáles son sus características y cómo aprovechar la oferta antes de que finalice.

Amazon México lanza Samsung Galaxy S25 Edge a mitad de precio

El Samsung Galaxy S25 Edge 256GB en color negro se presenta como una propuesta premium enfocada en diseño y portabilidad.

Su principal atractivo es el cuerpo ultradelgado, pensado para quienes buscan un teléfono elegante, ligero y cómodo de usar sin renunciar a un rendimiento de gama alta.

Con hardware de nivel flagship, el equipo está pensado para multitarea exigente, fotografía avanzada y juegos. Los 256 GB de almacenamiento ofrecen espacio suficiente para fotos, videos, apps y archivos sin preocuparse rápidamente por el espacio.

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