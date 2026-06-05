No era sólo correr. Era resistir, aguantar el cansancio y no soltar el ritmo durante un día completo. Así se vivió la primera edición en México de Red Bull 24 Hours, un reto que llevó al límite a cada atleta.

El Monumento a la Revolución fue el escenario de esta odisea deportiva, donde Adidas Runners y La Mementisa se enfrentaron en un relevo activo de 24 horas continuas, entre sudor, música, rimas y mucho desgaste físico.

Desde el banderazo de salida, realizado el pasado lunes a las 10:00 horas, ambas comunidades de corredores asumieron un desafío de alta exigencia. El objetivo era sumar la mayor distancia posible en una caminadora entre el valor histórico y cultural de la capital.

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La competencia tuvo momentos de mucha paridad. En el primer corte, tras seis horas de carrera, Adidas Runners tomó ventaja con 81.21 kilómetros, mientras que La Mementisa se mantuvo cerca con 75.72 kilómetros.

Al llegar la noche, el desgaste ya era evidente, la mente puso a prueba a los participantes, pero la pelea siguió muy cerrada. En el corte de 12 horas, Adidas Runners acumuló 157 kilómetros y La Mementisa redujo la distancia con 151 kilómetros.

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Además del reto sobre el techo del Monumento a la Revolución, el evento tuvo actividades para motivar a los atletas. Hubo una sesión técnica con un atleta de élite de Red Bull, enfocada en la preparación mental para pruebas de fondo y una activación con mariachis. Pero eso no fue todo.

La mañana del cierre tuvo un ambiente distinto, con la energía del freestyle a cargo de los MCs de Red Bull Batalla como Fat Tony, Trovador, Baser, Damián KLK e Ivy como DJ, quienes encendieron el ánimo desde las primeras horas del día hasta el desenlace.

Tras 24 horas de esfuerzo, Adidas Runners se coronó campeón con 308.77 kilómetros totales, por encima de los 287.40 kilómetros de La Mementisa. Entre risas, ovaciones y aplausos, ambos equipos se felicitaron tras el esfuerzo.