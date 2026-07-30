Tepotzotlán, Méx.— El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) invertirá más de 586 millones de pesos entre la obra de ampliación de carriles de la autopista México-Querétaro y la supervisión de control de calidad.

Son dos contratos los que asignó Banobras. Por 573 millones 784 mil 188.27 pesos para la obra pública a las empresas Urbanizaciones AGV S.A. de C.V. y Construcciones y Carreteras S.A. de C.V., y para la supervisión y control de calidad, a Coordinación Técnico Administrativa de Obras S.A. de C.V. y Laboratorio de Control S.A. de C.V., por 12 millones 577 mil 490.91 pesos.

El proyecto de ampliación fue denominado “construcción de calles laterales mediante losas de concreto hidráulico del km 43+140 al km 52+800 Cuerpo B y ampliación de los pasos superiores vehiculares, pasos inferiores vehiculares y puentes inferiores peatonales, en ambos cuerpos de la autopista México-Querétaro, tramo Tepotzotlán-Jorobas”.

Banobras, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), emitió la convocatoria a la licitación pública LO-06-G1C-00 6G1C003-N-28-2026 y asignó el contrato a la participación conjunta de Urbanizaciones AGV S.A. de C.V. y Construcciones y Carreteras S.A. de C.V. La fecha estimada para el inicio de obra es el 17 de agosto de este año y su ejecución está planeada para llevarse a cabo en el periodo de 365 días naturales.

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