A más de un mes de que la casa de , ubicada en El Paso, Texas, recibiera un impacto de bala, la actriz habló frente a la prensa para explicar lo que realmente ocurrió y revelar que el incidente pudo haber afectado el futuro deportivo de su hijo.

Semanas atrás, la actriz compartió un comunicado en el que aclaró que no se trató de un ataque armado en su contra, luego de que algunos medios reportaran un presunto tiroteo. En ese momento, Guzmán evitó dar más detalles; sin embargo, ahora explicó que el disparo se produjo de manera accidental.

De acuerdo con su testimonio, uno de sus vecinos accionó su arma de fuego mientras la limpiaba, lo que provocó que la bala ingresara a su departamento, donde se encontraba su hijo José Umberto, de 17 años, quien afortunadamente resultó ileso.

La desinformación pudo afectar la carrera de su hijo

En entrevista con el reportero El Fernan, Vanessa Guzmán señaló que la información errónea que circuló en medios y redes sociales pudo haber tenido consecuencias negativas para José Umberto, quien se encuentra en proceso de reclutamiento deportivo.

“Ignoro de dónde salió toda esta información tan dramática y negativa, porque pudo haber repercutido mucho, sobre todo en el futuro de mi hijo en el futbol americano”, expresó.

La actriz y fisicoculturista subrayó la importancia de aclarar que no se trató de una balacera ni de un atentado, y que su hijo no tuvo relación alguna con el incidente. Explicó que José Umberto está próximo a ser aceptado en una universidad para continuar su carrera deportiva y que este tipo de señalamientos son especialmente delicados en Estados Unidos.

“En su reclutamiento pudo haber afectado por el perfil y lo que se dijo a nivel mediático”, agregó.

Guzmán también reveló que su hijo estaba preocupado por lo que se decía públicamente, pero que, una vez aclarados los hechos, ahora se encuentra más tranquilo.

Añadió que José Umberto está enfocado en el futbol americano y que el próximo 4 de febrero dará a conocer a qué universidad se unirá, una vez concluido el periodo de oportunidades.

Finalmente, Vanessa Guzmán no pudo contener las lágrimas al recordar que el incidente pudo haber tenido consecuencias mayores.

