Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

La arquitecta mexicana Frida Escobedo deja huella en París, Nueva York y ahora Doha  

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

En un primer adelanto de la nueva temporada de , dado a conocer esta tarde por, las dudas han permeado entre los seguidores de la serie que llegará a la pantalla chica durante el primer trimestre de 2026.

Por medio de un video la compañía streaming dio una probadita de lo que vendrá en su ventana para el próximo año, destacando otra entrega de la aventura que ganó adeptos con “Juego de tronos” y que continuó con esta precuela.

Los pocos segundos de video muestran al personaje de la reina Alicent Hightower compartiendo un momento con su hijo, al tiempo de imágenes de una gran batalla y a su homóloga Rhaenyra quien deberá tomar una decisión con consecuencias catastróficas.

La princesa Rhaenyra Targaryen de La Casa del Dragón. Foto: Instagram @rhaenyratargareyn
Lee también:

La nueva entrega de “La Casa del Dragón” contará con la colaboración de un mexicano, el cinefotógrafo Alejandro Martínez, como ya ocurrió anteriormente.

En el video de casi dos minutos de duración, HBO Max también anticipó fechas de otras producciones como “The pitt”, cuya segunda temporada arribará a la plataforma el 8 de enero, al igual que la comedia “The comeback”, en su tercera entrega, para marzo.

Y adelantó nuevas creaciones como “El caballero de los siete reinos”, que verá luz el 18 de enero y un documental dividido en dos partes titulado “Mel Brooks: the 99 year old man” para una fecha por confirmar.

Lee también:

La apuesta mexicana

La segunda temporada de tendrá su salida el 15 de febrero.

Basada en la novela homónima de Laura Esquivel, que en los 90s fue llevada al cine, ahora presentará a Tita, una joven que expresa sus sentimientos a través de la comida (Azul Güaita) a punto de comprometerse con un médico que la ha pretendido por mucho tiempo, pero la llegada de un antiguo humor la hará replantearse lo que quiere.

La historia, en formato de serie, que se estrenó el año pasado a través de la plataforma digital Max. Foto: IMDB
Tita encuentra en el Dr. Brown la promesa de un destino distinto, uno donde la dulzura ofrece refugio. Pero el regreso de Pedro reaviva una pasión prohibida que desafía reglas y tradiciones.

Lee también:

Irene Azuela, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angellini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné regresará en la nueva entrega.

La lista completa de estrenos

  • “Industry, temporada 4”: Enero.
  • “Euphoria, temporada 3”: Abril.  
  • “Rooster”: Marzo.
  • “Half man”
  • ”Hacks, temporada 5”
  • “Stuart fails to save the universe”
  • “La edad dorada, temporada 4”
  • “War”
  • “Duna: la profecía, temporada 2: Sin fecha precisa.
