El episodio 7 de “It: Welcome to Derry” se volvió tendencia en redes sociales tras mostrar el terrorífico origen de Pennywise y el motivo detrás de su apodo, “El payaso bailarín”, mientras revela una de las tragedias más horribles ocurridas en el pueblo ficticio.

Alerta de spoiler: La trama del penúltimo episodio de la temporada resuelve uno de los grandes misterios para los fans de It: cómo es que esta entidad adopta la imagen de un payaso.

A través de un flashback, la serie regresa a 1908, donde conocemos la historia de Bob Gray, conocido justamente como “El payaso bailarín”, quien ofrecía espectáculos en el pueblo de Derry.

Durante una de sus presentaciones, vemos a It —en forma de niño— observándolo desde lejos, notando su capacidad para atraer a los niños del pueblo y fijándolo como su próxima presa.

En este origen se revela que Bob tiene una hija, Ingrid Kersh (Madeleine Stowe), con quien busca iniciar un espectáculo único de payaso y asistente. Sin embargo, su sueño se ve truncado una noche oscura.

"It: Welcome to Derry": ⁠¿quién es Robert "Bob" Gray, el hombre detrás del payaso Pennywise?. Foto: Redes sociales

Mientras Bob descansa con su traje blanco, un niño se sale del bosque y se le acerca diciendo: “Parece que atraes a los niños”. El comentario lo deja intrigado.

Momentos después, el niño (quien en realidad es It) le asegura que no puede encontrar a sus padres. Bob intenta desentenderse diciéndole: “Yo tampoco, están muertos”, pero tras unos segundos de insistencia decide ayudarlo tras esuchar ruidos en el bosque

Ingrid, su hija, al notar la ausencia de su padre, comienza a buscarlo. Uno de los compañeros de Bob le entrega su pañuelo ensangrentado e intenta explicarle que quizá fue atacado por un oso.

¿Qué es exactamente It?

Desde el primer episodio, “It: Welcome to Derry” muestra que It es una criatura cósmica capaz de cambiar de forma a voluntad, adoptando la identidad completa de una persona o incluso de una familia para devorar niños.

En “It: Chapter 2” se explica que It no posee una forma física real; está compuesto de energía pura conocida como Deadlights, capaz de distorsionar la realidad y consumir directamente a quienes lo miran, como ocurrió con Beverly Marsh (Sophia Lillis) en la película.

Bill Skarsgård actor que interpreta al tenebroso payaso en "It: Welcome to Derry". Foto: IMDB

El monstruo habría decidido robar la identidad de Bob Gray, “El payaso bailarín”, para atraer con mayor facilidad a sus víctimas, logrando su cometido antes de retirarse a dormir cada 27 años.

El episodio 8 que se estrenará el domingo 14 de diciembre de "It: Welcome to Derry" revelará las consecuencias que trajo el despertar a la criatura de su hibernación y el destino de los protagonistas de la serie.