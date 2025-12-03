"It: Welcome to Derry": ¿cuántos capítulos faltan y cuándo se estrenan?

La serie “IT: Welcome to Derry”, una producción original de HBO Max que funciona como precuela televisiva de las películas dirigidas por Andy Muschietti, está a punto de concluir su primera temporada.

Phil Malkin, Susie Malkin, Lilly Bainbridge y Teddy Uris, personajes de "It: welcome to Derry", serie de MAX. Foto: IMDb

Con un total de ocho episodios, la historia se ha ido desarrollando semana a semana desde su debut el 26 de octubre, manteniendo a los espectadores pendientes de cada giro y nueva pista que revela el oscuro pasado de Derry.

Lee también: Todo lo que tienes que saber antes de ver “Welcome to Derry” en HBO Max

¿Cuántos episodios faltan y cuándo llegan?

Tras la emisión del capítulo seis, únicamente quedan dos entregas para cerrar la temporada.

De acuerdo con el calendario oficial de HBO Max, las fechas programadas son:

Episodio 7 : 7 de diciembre de 2025

: 7 de diciembre de 2025 Episodio 8 (final de temporada): 14 de diciembre de 2025

Con este tramo final, muchos fanáticos esperan que el cierre revele detalles clave sobre la conexión entre los sucesos de la serie y la futura versión adulta de Pennywise.

IT: Welcome To Derry llega a HBO Max este 26 de octubre. Foto: HBO Max

¿De qué trata “IT: Welcome to Derry”?

La historia se ubica en 1962, en el perturbador pueblo de Derry, Maine, y profundiza en los orígenes del mal que más tarde enfrentará el Club de los Perdedores en las películas.

Todo comienza con la desaparición inexplicable de Matty Clements, un niño que fue visto por última vez en una proyección musical Vivir de ilusión. Este hecho desata una cadena de eventos siniestros que sacuden al pueblo.

Paralelamente a esto, el comandante Hanlon y su familia llega a la comunidad, permitiendo que la serie explore problemáticas sociales reales de la época —como el racismo y la discriminación— y mostrando que en Derry no solo acecha un terror sobrenatural, sino también uno profundamente humano.

Este nuevo proyecto indagará en el origen del payaso más temido del cine de terror: Pennywise. Foto: X @ITMovieOfficial

Conforme las anomalías se intensifican, un grupo de jóvenes empieza a investigar las desapariciones y los inquietantes fenómenos que parecen vincularse con una presencia siniestra que se oculta entre las sombras. La serie ahonda en el pasado del pueblo, revelando secretos que explican por qué Derry vive atrapado en ciclos constantes de horror y violencia.

A diferencia de las películas, esta producción ofrece una visión más amplia y matizada del universo de IT, fusionando el terror paranormal con los miedos reales que nacen de prejuicios, injusticias y traumas sociales.

También te interesará:

Grupo Bimbo inaugura el Museo Interactivo Bimbo en su 80 aniversario

Beca Rita Cetina 2026 para primaria: así será el registro y las fechas clave

¿Cómo evitar que tu gato destruya el árbol de Navidad? Esto dice un experto en comportamiento animal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv