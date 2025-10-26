“It: Welcome to Derry” marca el regreso del terror al pueblo de Derry. Este 26 de octubre, a través de la plataforma de streaming de HBO Max se estrena la esperada precuela del universo de Stephen King, que nos llevará décadas atrás para descubrir cómo nació el miedo que marcó a toda una generación: el de Pennywise, el payaso bailarín.

Bill Skarsgård retoma el papel que lo lanzó al estrellato en esta serie de ocho episodios que busca expandir el universo de It más allá del “Club de los Perdedores” y adentrarse en los secretos más oscuros del misterioso pueblo ficticio.

¿De qué trata “Welcome to Derry”?

Ambientada en 1962, 27 años antes de los eventos de la primera película, la serie sigue a una familia que se muda a Derry justo cuando un niño desaparece misteriosamente. Aquí comienzan una serie de eventos que revelan la presencia de una fuerza antigua y maligna.

La trama combina el terror sobrenatural con un trasfondo social: el racismo, la represión y la violencia de los años 60. “Aquí el miedo no solo tiene que ver con Pennywise, sino con la indiferencia y el silencio de los adultos”, explica Matilda Lawler, actriz que interpreta a Marge en “It: Welcome to Derry”

La serie, desarrollada por Andy y Bárbara Muschietti junto a Jason Fuchs, explora cómo el miedo puede dividir, pero también cómo la amistad puede unir.

Publicada en 1986, la novela It de Stephen King no solo reinventó el terror literario: convirtió al miedo en un espejo social. En "It: Welcome to Derry", esa mirada se actualiza: los horrores del racismo, la soledad y la violencia estructural siguen presentes, solo han cambiado de rostro.

Además del regreso de Bill Skarsgård como Pennywise, en el elenco de la serie se incluye a estrellas como:

Taylour Paige

Jovan Adepo

Chris Chalk

James Remar

Madeleine Stowe

Rudy Mancuso

Si quieres llegar preparado al estreno de Welcome to Derry, este es el orden cronológico ideal para ver la franquicia:

“It: Welcome to Derry” (serie, 2025) “It” (película, 2017) “It: Chapter 2” (2019)

¿Dónde ver “It: Welcome to Derry”?

El primer episodio se estrena hoy, domingo 26 de octubre de 2025, a las 19:00 horas (México) por la plataforma de HBO Max.

La serie de "It: Welcome to Derry" contará con ocho capítulos, que se estrenarán cada domingo hasta el 14 de diciembre, según reveló HBO Max a través de redes sociales.

Calendario de estrenos:

Episodio 1 se estrena el 26 de octubre

Episodio 2 se estrena el 2 de noviembre

Episodio 3 se estrena el 9 de noviembre

Episodio 4 se estrena el 16 de noviembre

Episodio 5 se estrena el 23 de noviembre

Episodio 6 se estrena el 30 de noviembre

Episodio 7 se estrena el 7 de diciembre

Episodio 8 se estrena el 14 de diciembre

