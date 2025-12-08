"It: Welcome to Derry" capítulo final explicado: secretos del cierre de Pennywise

El capítulo siete de IT: Welcome to Derry se ha convertido en uno de los más impactantes de la serie de HBO Max, al presentar el pasado del ente que adopta la forma de Pennywise, la tragedia del Black Spot y un giro final que prepara el escenario para un cierre cargado de tensión.

A lo largo del episodio, los protagonistas se enfrentan a pérdidas decisivas mientras se confirma que el ciclo de terror que azota a la ciudad sigue vigente.

Foto: Redes sociales

Lee también: "It: Welcome to Derry": ⁠¿quién es Robert "Bob" Gray, el hombre detrás del payaso Pennywise?

Nota importante para el lector: Esta nota contiene spoilers del episodio siete de IT Welcome to Derry. Si aún no has terminado de ver la serie, se recomienda regresar una vez que hayas concluido el capítulo para evitar conocer detalles clave del desenlace.

Flashbacks, origen y la revelación del Pennywise humano

El capítulo abre con un vistazo al pasado de Ingrid y a la vida de su padre, un payaso conocido por su talento y cercanía con el público. Se observa a Ingrid de niña admirando las actuaciones de su familia circense, incluida su madre, conocida artísticamente como Periwinkle. La escena ofrece por primera vez un toque humano, casi íntimo, al origen de la imagen de Pennywise, que hasta entonces era una representación puramente terrorífica.

El tono cambia cuando un niño misterioso se acerca al padre de Ingrid para pedir ayuda, asegurando que su madre está en peligro. Aunque el payaso acepta apoyarlo, pronto queda claro que el pequeño no es quien aparenta ser. La manipulación del ente se hace evidente cuando miembros del equipo encuentran un pañuelo ensangrentado que confirma la muerte del payaso real.

Estos recuerdos funcionan como el punto de partida para entender por qué Ingrid tiene una conexión especial con Pennywise. Cuando vuelve a encontrarse con la entidad durante la tragedia del Black Spot, lo reconoce como la figura de su padre, hasta que percibe que algo no coincide. La presencia de los Deadlights provoca que Ingrid caiga en un trance profundo, del que es rescatada por paramédicos.

Lee también: Con "It: Welcome to Derry", HBO lanza épico troleo a Netflix tras estreno de Stanger Things 5

La masacre del Black Spot y un futuro marcado por los Deadlights

El episodio reconstruye con detalle la masacre del Black Spot. Militares, policías y agentes llegan al bar buscando al padre de Ronnie, quien había escapado de prisión. A pesar de que Dick Halloran intenta evitar la violencia, el ataque escala rápidamente. Con el lanzamiento de fuego hacia el establecimiento, el incendio se desata, dejando atrapadas a decenas de personas. En total, mueren más de ochenta y ocho asistentes.

En medio del caos, Pennywise aprovecha la vulnerabilidad de las víctimas para alimentarse y atacar sin piedad. Mientras el grupo de jóvenes intenta escapar, se produce uno de los momentos más emotivos del episodio: Richie se sacrifica para salvar la vida de Maggie, confesando su amor antes del desenlace. Su muerte se convierte en un punto de quiebre para personajes como Lily, que queda sumida en una profunda tristeza.

La tragedia se extiende cuando los militares encuentran fragmentos del meteorito de donde proviene Pennywise, incluida una pieza capaz de dañarlo. Aunque su plan inicial era investigarlo, deciden destruirlo, lo que provoca consecuencias mayores. Cuando el fragmento comienza a quemarse, Pennywise, que se encontraba dormido tras completar su ciclo de alimentación, despierta abruptamente. La escena final lo muestra utilizando los Deadlights sobre Will, dejándolo inconsciente y planteando un cierre cargado de incertidumbre.

El capítulo deja claro que el ciclo de It no ha terminado por completo. Las revelaciones del origen humano de su imagen, el uso de los Deadlights y la destrucción del fragmento del meteorito auguran un desenlace intenso para el episodio final.

También te intereserá:

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov