Más Información

Black Friday 2025: estas son las recomendaciones de la Profeco para realizar compras seguras

Black Friday 2025: estas son las recomendaciones de la Profeco para realizar compras seguras

¿Cuándo ver el episodio 6 de It: Welcome to Derry? Consulta aquí la fecha exacta

¿Cuándo ver el episodio 6 de It: Welcome to Derry? Consulta aquí la fecha exacta

Con "It: Welcome to Derry", HBO lanza épico troleo a Netflix tras estreno de Stanger Things 5

Con "It: Welcome to Derry", HBO lanza épico troleo a Netflix tras estreno de Stanger Things 5

Stranger Things 5: ¿cuándo se estrena el volumen 2 en Netflix? Conoce aquí la fecha exacta

Stranger Things 5: ¿cuándo se estrena el volumen 2 en Netflix? Conoce aquí la fecha exacta

Black Friday 2025: así puedes verificar si un sitio es seguro para comprar en línea y evitar caer en estafas

Black Friday 2025: así puedes verificar si un sitio es seguro para comprar en línea y evitar caer en estafas

, producida por HBO, es una de sus apuestas más grandes e interesantes, mientras que Netflix presenta la última temporada de una de sus proyectos más importantes: Stranger Things.

Estas dos series se volvieron tema de conversación, cuando la cuenta oficial de HBO Max Latinoamérica lanzó una indirecta divertida a la serie de Netflix.

HBO lanza épico troleo a Netflix tras estreno de Stranger Things

A través de X e Instagram, Hbo Max Latinoamérica lanzó un divertido y picante post, donde resalta algunas habilidades que posee Pennywise sobre el villano de la otra serie, Vecna.

Lee también

En la publicación se resaltan habilidades como: traumatizar a los adultos, saber bailar, no ser derrotado por canciones y un hermoso cabello rojo, hasta el momento Netflix México no ha realizado alguna respuesta o comentario.

Usuarios reaccionan

La publicación rápidamente se volvió tendencia, en X generó más 180 mil visualizaciones, mientras que en Instagram reunió poco más de 2 mil likes y casi 2700 compartidos.

Uno de los comentarios más destacados en la publicación de Instagram es de Skytv_mx, que agregó “se están peleando”. Algunas reacciones más que se pueden leer son: “Tranquilo tío HBO, nadie supera a Pennywise”, “también canta” y “las plataformas peleándose jajaja”.

Leer también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]