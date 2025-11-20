Más Información

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

finalmente despejó las dudas: el universo de,creado por, tiene estrenos asegurados hasta 2028. La plataforma reveló en sus redes sociales el calendario de lanzamientos para los próximos años, incluyendo la segunda temporada de "El Caballero de los Siete Reinos" y las siguientes entregas de "La Casa del Dragón".

El anuncio fue reforzado por Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO, durante una presentación para la prensa en Nueva York, donde adelantó lo que viene para la franquicia televisiva.

Fechas de estreno

La primera temporada de "El Caballero de los Siete Reinos" debutará el 19 de enero, mientras que la segunda está programada para 2027. Aunque inicialmente se contemplaron tres temporadas, por ahora solo se confirmaron las dos primeras.

Lee también:

Por su parte, "La Casa del Dragón" estrenará su tercera temporada en el verano de 2026, y la cuarta ya está prevista para 2028.

De qué trata “El Caballero de los Siete Reinos”

Situada un siglo antes de los hechos ocurridos en "Juego de Tronos", la historia adapta los Cuentos de Dunk & Egg, siguiendo las aventuras de un joven caballero, Ser Duncan el Alto (interpretado por Peter Claffey), y su pequeño escudero, Egg (Sol Ansell). Juntos se enfrentarán a rivales formidables y desafíos que marcarán su destino.

De qué trata “La Casa del Dragón”

Basada en la novela "Fuego y Sangre" (2018), la serie explora la historia de la Casa Targaryen y la guerra civil que dividió al linaje por el dominio del Trono de Hierro. La trama ocurre dos siglos antes de la serie original y profundiza en las rivalidades que dieron origen a la legendaria Danza de los Dragones.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Miss Chile sorprende y destapa a su favorita para ganar Miss Universo 2025: "Tiene una voz fuerte". Foto: EFE

Miss Chile revela su pronóstico final de Miss Universo: "México debe llevarse la corona". VIRAL

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]