Más Información

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

¿Es tiempo de que el Festival Cervantino renueve formatos?

¿Es tiempo de que el Festival Cervantino renueve formatos?

” presentó el primer tráiler de su serie precuela basada en el libro "El caballero de los siete reinos". Con esto, el universo creado por George R.R. Martin continúa expandiéndose y ofreciendo nuevas historias a los fans.

La trama seguirá a Duncan el Alto, conocido como Dunk, un joven que sueña con convertirse en caballero. En su camino conoce a Egg, un niño que se convertirá en su fiel escudero. Juntos vivirán una serie de aventuras que pondrán a prueba su valor, lealtad y honor, enfrentándose a enemigos poderosos mientras descubren sus verdaderos destinos.

Una de las principales diferencias con la historia original es la ausencia de magia y dragones, pues en esta época ya han sido extinguidos tras los sucesos de la Danza de los Dragones, lo que debilita a la Casa Targaryen en los Siete Reinos.

Lee también

El elenco de "El caballero de los siete reinos"

Los protagonistas serán interpretados Peter Claffey y Dexter Sol Ansell.

Peter Claffey, nacido en Irlanda en 1996, antes de dedicarse a la actuación fue jugador de rugby. Su debut en pantalla ocurrió en la serie "Crash Scene Investigates" (2022), y más tarde participó en la película "Pequeñas Cosas, Grandes Secretos" junto al ganador del Oscar, Cillian Murphy. También destacó en "Vikingos: Valhalla" (2022) como Dunstan, papel con el que se ganó el reconocimiento del público.

Lee también

Por otro lado, Dexter Sol Ansell, es un actor de 11 años del Reino Unido. Entre sus proyectos más destacados se encuentran "Emmerdale", donde interpretó a Lucas Taylor y en la película "Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes", donde hizo el papel de Coriolanus Snow.

La precuela de "" llegará a HBO Max el próximo domingo 18 de enero de 2026, ofreciendo a los fans una nueva perspectiva de Westeros.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO. Foto: Tomada de X @unreMARKLEble

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores. Foto: AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana. Foto: AFP / AP

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra. Foto: Instagram

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra