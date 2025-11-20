Más Información

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Londres con su primera película "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

niega el trascedido que señala que habría perdido la custodia de. La argentina afirma que no han iniciado ningún proceso legal, relacionado a la modalidad en que la pequeña cohabitará o convivirá con su padre.

La cantante está de nuevo en México, en esta ocasión debido al premio que recibirá por parte de la revista "GQ", que la ha reconocido como figura del año, motivo por el que, varios medios de comunicación, se dieron cita en el aeropuerto de la CDMX.

A su arribo, el "chacaleo" no se hizo esperar; la prensa la cuestionó respecto a la más reciente especulación que rodea su nombre y el de su expareja y padre de su hija pues, desde horas atrás, circulaba la noticia de que, supuestamente, había obtenido la custodia total de su unigénita, en esta ocasión, no la acompañó a su visita a nuestro país.

Lee también:

Inmediatamente, Cazzu negó esa aseveración y explicó que ni ella ni Nodal están peleando la custodia completa de la menor y que, de que así fuera, la dilación de un proceso como ese, llevaría tanto tiempo, que sería imposible que, en este momento, pudieran contar con alguna resolución o veredicto.

"No, no. Esas cosas son muy difíciles, o sea que me imagino que deben ser procesos largos. La verdad que no se ha iniciado ningún proceso, de ese tema, lo que tienen que saber, lo saben", expresó a los medios.

Además, la argentina indicó que, hasta el momento, no hay "nada nuevo" que contar acerca de la relación entre Cazzu y su padre, pues el músico no ha tratado de acercarse a la menor recientemente.

Lee también:

Lo último que supimos fue que, durante la estancia de Cazzu en México, debido a los conciertos que ofreció, en octubre pasado, los abogados de Nodal buscaron a la asesora legal de la cantante, en búsqueda de un permiso para que el músico pudiera convivir con la menor, lo que no terminó ocurriendo.

Esto -como lo explicó la propia Cazzu- sucedió debido a que el cantante de regional contrató una nueva firma de abogados, sin notificarle del cambio que había realizado antes, motivo que, cuando recibió el correo con la petición, no tenía la certeza de la fiabilidad del documento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Miss Chile sorprende y destapa a su favorita para ganar Miss Universo 2025: "Tiene una voz fuerte". Foto: EFE

Miss Chile revela su pronóstico final de Miss Universo: "México debe llevarse la corona". VIRAL

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]