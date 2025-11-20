Lo logró. Tras poco más de 16 horas, Christian Nodal salió bien librado ayer de los cargos de presunta falsificación en 14 contratos ante el Poder Judicial de la Federación, en el Centro de Justicia Penal Federal, a un costado del Reclusorio Oriente.

No fue fácil: la audiencia terminó entre cansancio, un regaño, dibujos hechos a mano y hasta una torta devorada en la madrugada.

Fue alrededor de las 14:00 horas del martes cuando el intérprete de “Ya no somos ni seremos” llegó a las instalaciones de la Ciudad de México, franqueado por sus padres, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez.

El objetivo: comparecer ante las autoridades por el conflicto legal que mantenía con su antigua disquera, Universal Music.

La citación se dio luego de que la Fiscalía General de la República abriera un proceso en contra del cantante y sus padres por la presunta falsificación de documentos, hecha el pasado 14 de septiembre.

Sin prestar atención de inicio a la prensa, Nodal ingresó a los juzgados presididos por la jueza Diana Selene Medina, quien ofreció disculpas por la demora de seis horas en el inicio de la audiencia, en la que EL UNIVERSAL estuvo presente.

Fue hasta las 20:30 horas, que la seguridad del Centro de Justicia dejó ingresar a unos cuantos medios. Sólo una mirada casual del cantante se posó sobre ellos y unos 15 minutos después inició la audiencia.

Los agentes del ministerio público, la Fiscalía y los representantes legales de Universal Music presentaron una solicitud para diferir la audiencia, por lo que hubo un receso de una hora para que pudieran examinarlos.

Nueve horas pasaron, la audiencia se retomó y Nodal regresó menos tenso, sin saco y con las mangas de la camisa remangadas.

Christian se distraía fácilmente con la imagen del monitor o dibujaba en un trozo de papel un paisaje desértico y el rostro de su madre. Se mostraba tan confiado e inquieto que la jueza le llamó la atención.

Hubo otro breve receso en el que la gente de Nodal aprovechó para compartir bebidas y platicar sobre el cantante. Nodal se comió una torta, conversó unos minutos con los medios y se fumó un cigarrillo.

Luego, cuando la jueza determinó que no había elementos para vincularlos a proceso, Nodal, algo nervioso, tomó la mano de sus padres, dando por finalizada la audiencia a las 7:20 horas de ayer. “Siempre he creído en la justicia”, dijo.

Horas después, la Fiscalía aclaró que la resolución no implica exoneración, pues debe resolverse antes el juicio civil para que proceda, o no, la acción penal.