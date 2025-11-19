Más Información

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

Tras el triunfo legal que se anotó, luego de que una jueza de control decidiera no vincularlo a proceso por el presunto delito de falsificación de documentos, la decidió aclarar lo sucedido.

Esta mañana y luego de permanecer más de 17 horas en el Reclusorio Oriente (donde se llevó a cabo la audiencia), el cantante afirmó a los medios que había sido absuelto de los cargos penales en su contra y agradeció porque se había hecho justicia:

"Siempre he creído en la justicia, gracias por hacer justicia”, dijo a su salida del penal.

Sin embargo, y a través de un comunicado que publicó en su cuenta oficial de X, la FGR contrarió las declaraciones del cantante. Aunque ratificó la no vinculación a proceso, explicó que esta resolución solo es momentánea y que ni Nodal ni su familia han sido exonerados de las acusaciones penales.

"La Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado", se lee en un primer mensaje.

Asimismo, recordó que la denuncia, presentada por Universal Music, consiste en que el cantante y sus padres le habrían cedido los derechos de más de 50 temas, y después de terminar la relación laboral, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran.

El caso, afirma la Fiscalía, continúa abierto y ambas partes podrán presentar las pruebas que consideren pertinentes.

