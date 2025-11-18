Más Información

sigue bajo el ojo del huracán, por lo que, la que concedió a un medio español no pasó desapercibida pues, en ella, se refleja la química que se produjo entre él y la reportera que lo interrogaba, por lo que, en redes sociales, ya se especula que el video podría molestar a su esposa, .

Ha comenzado a viralizarse el clip en que el cantante de regional aparece junto a una joven, con acento español, quien le hace una serie de preguntas que Nodal tiene que contestar de forma concisa, debido a que hay un cronómetro que marca el tiempo.

Durante el límite de tiempo, el artista contestó varias preguntas; se mostró abierto a responder cada una de ellas, pese a que, muchas, tenían relación a su vida personal.

Lee también:

Ese fue el motivo que llamó la atención de los internautas pues, pues luego de toda la ola de odio que ha recibido en redes sociales, y la presunta disminución de su popularidad, el músico comenzó a ser más reservado con la prensa y , en esta ocasión, Christian lucía muy cómodo y sonríente, por lo que argumentan que eso sucedió gracias a la química que compartió con su entrevistadora.

La joven le hace preguntas como ¿cuál es tu nombre, tu edad y dónde naciste?, a las que Nodal contesta muy sonriente, pero no es sino hasta que él hace referencia del gran amor que le tiene a Italia y su deseo de volver a la región europea, que se nota la afinidad que se produjo entre los dos.

"¿Te gusta Italia?", le pregunta ella.

Y Nodal responde:

"Me fascina".

"¡¿Sí?!", reitera la periodista, para después preguntar "¿Viaje de tus sueños?"

"Otra vez ir a Italia", dice entre risas.

"¿A dónde?", continúa la joven.

"A Roma".

"Bueno, yo vivo en Roma, yo crecí en Roma", cuenta ella.

"Bueno, por allá nos echamos unos drinks", dijo el cantante.

"Sí, ojalá", obtuvo por respuesta.

Christian Nodal durante una entrevista con un sitio español. Foto: Instagram
Christian Nodal durante una entrevista con un sitio español. Foto: Instagram

Aunque, cabe destacar que, en esa misma ronda de preguntas, dijo estar enamorado y expresó su deseo de tener tres hijos más.

Lee también:

Pero, en redes, fue muy claro que se generó una gran simpatía entre el entrevistado y la entrevistadora, por lo que, los comentarios acerca de que a Ángela no la caería en gracia ese clip, no se hicieron esperar, pues cuando la reportera le agradeció por la entrevista, el se refirió a ella como "corazón".

"Le dijo ´corazón´ y alguien no ha de estar muy contenta que digamos".

"¿Alguien vio la expresión facial y corporal de la conductora?, ¿qué onda con eso?".

"Ella bien coqueta ´te espero en Roma´, y él ´nos echamos unos drinks´, no pueder ser".

"Sentí una ligera chispa entre estos dos, incluso lo sentí menos nervioso que en cualquier otra entrevista, aquí lo sentí suelto y coqueto".

"Jajaja, n´ombre..., no tiene descaro".

