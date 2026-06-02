La reportera Roxana Ramírez, fue privada de la libertad por sujetos armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el sur de Veracruz.

El momento del ingreso del comando fue video grabado y difundido en redes sociales, lo que causó gran indignación y preocupación por la comunicadora.

En las imágenes se observa a dos sujetos con capuchas y con armas largas tirar la puerta de acceso de la vivienda ubicada en el municipio de Nanchital, donde se encontraba la también directora del medio digital Impulso.

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Tras ingresar apuntando con sus armas largas, someten a los residentes y les retiran el celular. Tras la irrupción del comando, se reportó la privación ilegal de la libertad de Roxana Ramírez.

Autoridades policiales montaron un fuerte operativo en la zona para tratar de ubicar a la periodista; en tanto, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación y mantienen operativo en la zona.

Fiscalía de Veracruz despliega operativo para localizarla

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la privación ilegal de la libertad de la reportera Roxana Ramírez, la cual fue sustraída violentamente de su domicilio por sujetos armados.

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En un comunicado de prensa, el organismo informó que mantiene búsqueda e investigación para localizar a la comunicadora, extraída violentamente de su domicilio en el municipio de Nanchital, en el sur de la entidad.

La fiscalía preciso que inició una carpeta de investigación y comisionó en la zona a la trilogía investigadora integrada por Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales, los cuales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

“Las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos”, expresó.

LL