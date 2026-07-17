Chilpancingo, Gro. - El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano-Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, fue detenido la tarde de este viernes en un retén militar en el municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero.

La detención de Plácido Galindo fue confirmada en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

El reporte no indica los delitos por los cuales es acusado y detenido Plácido Galindo. Solo indica que está en traslado.

La detención también fue confirmada por la Misión Civil de Observación Sexta.

| Foto: Captura del Registro Nacional de Detenciones.

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La misión civil indicó que alrededor de las 2:30 de la tarde fue detenido, en un retén militar instalado en el crucero de la comunidad de Monte Alto, en el municipio de San Marcos.

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En un comunicado, indicó que en el retén estaban por lo menos 40 agentes, entre policías y militares. Detalló que los agentes lo detuvieron, luego lo esposaron y registraron el vehículo donde viajaba.

Según la misión civil, los agentes que detuvieron a Plácido Galindo le informaron que estaba acusado de los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada; luego “lo subieron a una camioneta con las siglas de la PGR, pero no dieron datos de a dónde lo trasladarían”.

La misión civil explicó que Plácido Galindo se trasladaba a Chilpancingo porque por la mañana fue citado por el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros.

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Misión Civil de Observación Sexta señaló que fue detenido en un retén militar “lo subieron a una camioneta con las siglas de la PGR, pero no dieron datos de a dónde lo trasladarían”. | Foto: Ilustrativa/ archivo/EL UNIVERSAL

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“Nos queda claro que la cita era una trampa para detener al compañero, por lo que responsabilizamos a Francisco Rodríguez por la detención”.

La misión civil afirmó que desconocen el paradero de Plácido Galindo.

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“No existe información sobre la autoridad que lo tiene bajo custodia, no hay registro de su detención, y desde el momento en que fue privado de su libertad dejó de haber actividad de su botón de asistencia del Mecanismo de Protección, lo que incrementa la preocupación por su integridad física y su vida”.

A inicios de julio, el Cipog-EZ denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le bloqueó las cuentas bancarias a Plácido Galindo.

De acuerdo con Misión Civil de Observación Sexta, Plácido Galindo fue citado en Chilpancingo por Francisco Rodríguez Cisneros, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero. | Foto: Archivo, Especial.

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Consideró que con el bloqueo el gobierno federal estaba criminalizando a Plácido Galindo.

En el comunicado, el Cipog-EZ explicó que al momento en que fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, Plácido Galindo en su cuenta del banco BBVA “únicamente tenía un saldo de $280 (doscientos ochenta pesos mexicanos), mientras que su cuenta de Banco Azteca no contaba con recursos”.

“Esto significa que el gobierno ha iniciado un proceso para fabricarle delitos, cuando lo único que ha hecho es defender la vida, la dignidad y el derecho de nuestros pueblos a existir con justicia en nuestro propio territorio”, denunció la organización.

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El Cipog-EZ explicó que Plácido Galindo recibió contribuciones “solidarias” tras los ataques que sufrieron las comunidades de Tula, Xicotlan y Acahuehuetlán, en Chilapa, por parte de la organización criminal Los Ardillos.

Habitantes caminan por las calles de Chilapa, Guerrero, ante la presencia de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en medio de la inseguridad y violencia derivada de la disputa de Los Ardillos y Los Tlacos. Foto: José Luis de la Cruz / EFE

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Los ataques duraron seis días —del 6 al 12 de mayo— de balazos, de bombardeos por parte de Los Ardillos contra estas tres comunidades de Chilapa. En esos días vivieron el terror y no solo eso: murieron seis hombres y una mujer, seis más quedaron heridos, por lo menos cuatro fueron desaparecidos. Miles abandonaron sus casas.

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En esos seis días, les cortaron el servicio de energía eléctrica y de telefonía celular; en ese periodo, no pararon los gritos de auxilio de los pobladores y ninguna autoridad llegó.

Explicaron que en la última década en los pueblos nahuas donde tiene presencia el Cipog-EZ han sido asesinados por lo menos 84 de sus integrantes y otros 25 están desaparecidos, como parte de la resistencia que han puesto al arribo de Los Ardillos.

“Buscan silenciarlo por desenmascarar el discurso oficial de la 4T que pretende hacer creer que en Guerrero todo está bien, cuando la realidad que vivimos en nuestros pueblos es un infierno donde la muerte, las desapariciones y el terror han tocado cada puerta y donde los políticos comen con los narco paramilitares y hasta son familia de ellos”, denunció el Cipog-EZ.

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JACL/cr