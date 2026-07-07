Chilpancingo.— El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le bloqueó las cuentas bancarias a su dirigente, Jesús Plácido Galindo.

El Cipog-EZ consideró que el gobierno federal intenta criminalizar a Plácido Galindo con el bloqueo.

En un comunicado detalló que el 26 de junio, la UIF notificó a Plácido Galindo que sus cuentas habían sido congeladas y que había sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas.

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“Esto significa que el gobierno ha iniciado un proceso para fabricarle delitos, cuando lo único que ha hecho es defender la vida, la dignidad y el derecho de nuestros pueblos a existir con justicia en nuestro propio territorio”, denunció la organización.

En el documento, el Cipog-EZ detalló que Plácido Galindo recibió contribuciones “solidarias” tras los ataques que sufrieron las comunidades de Tula, Xicotlan y Acahuehuetlán, en Chilapa, por parte de la organización criminal Los Ardillos.

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Fueron seis días — del 6 al 12 de mayo— de balazos y bombardeos por parte de Los Ardillos contra estas tres comunidades de Chilapa.

Durante esos días se vivieron momentos de terror, murieron seis hombres y una mujer, seis más quedaron heridos, por lo menos cuatro fueron desaparecidos y miles abandonaron sus casas.

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En esos seis días les cortaron el servicio de energía eléctrica y de telefonía celular, en ese periodo no pararon los gritos de auxilio de los pobladores y ninguna autoridad llegó.

En el comunicado, el Cipog-EZ explicó que al momento en que fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, Plácido Galindo, en su cuenta del banco BBVA “únicamente tenía un saldo de $280 [doscientos ochenta pesos mexicanos], mientras que su cuenta de Banco Azteca no contaba con recursos”.

“Señalamos que existe una estrategia del gobierno para desacreditar al compañero Jesús Plácido Galindo, con el fin de justificar su criminalización e incluso posibles agresiones o atentados en su contra”, apuntaron.

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El Consejo indígena explicó que en la última década, en los pueblos nahuas del estado de Guerrero, donde tiene presencia el Cipog-EZ, han sido asesinados por lo menos 84 de sus integrantes y otros 25 están desaparecidos.

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“Buscan silenciarlo por desenmascarar el discurso oficial de la 4T que pretende hacer creer que en Guerrero todo está bien, cuando la realidad que vivimos en nuestros pueblos es un infierno donde la muerte, las desapariciones y el terror ha tocado cada puerta y donde los políticos comen con los narcoparamilitares y hasta son familia de ellos”, denunció el Cipog-EZ.

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En su documento, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata también responsabilizó a los gobiernos federal y estatal “de cualquier acto de hostigamiento, criminalización o agresión que pueda sufrir el compañero Jesús Plácido Galindo. Hacemos responsable al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno por su integridad, su libertad y su vida”, agregaron.

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