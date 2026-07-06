Mientras que la carga fiscal del principal impuesto del sistema tributario recayó en las personas físicas de mayores ingresos, la distribución del gasto público favoreció a los más pobres a través de los programas sociales con un aumento no visto en los últimos 24 años, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Del total recaudado por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), 66.7% lo pagaron los dos últimos deciles de ingreso, es decir, los que obtuvieron más percepciones por sueldos, salarios o por alguna actividad empresarial, destacó.

La incidencia de este gravamen se incrementa conforme aumenta el ingreso, lo que ilustra su progresividad, es decir, entre mayor ganen, pagan más impuestos.

Así se establece en el texto la Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas correspondiente a 2024 que entregó la SHCP al Congreso de la Unión.

Pese a los efectos adversos de la crisis sanitaria por Covid-19 en la economía nacional, el informe señala que existe evidencia de que el gasto público en desarrollo social fue la herramienta fundamental del sexenio anterior para mitigar el agravamiento de la pobreza.

Contrario a la tendencia de la región latinoamericana de disminuir, de 2020 a 2023, el gasto público para la protección social, en México dicho indicador se mantuvo en proporción de 4.3% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 y aumentó a 5% en 2022. De forma general se pone de relieve que, al considerar la contribución ponderada al pago de impuestos en conjunto, el décimo decil de hogares o bien los de mayores ingresos, contribuyó con 37.3% de la recaudación total.

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En tanto que los cinco primeros deciles de ingreso o lo más vulnerables, 50% de los hogares, aportaron 18.3% de lo que capta el fisco.

Por el lado del gasto público en desarrollo social, la SHCP destacó que hace dos años registró el monto más alto a lo largo de 24 años, con 4 mil 335 mil millones de pesos.

Lo anterior, subrayó, representó 64% del presupuesto ejercido por el Ejecutivo federal y las entidades paraestatales en ese año.

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Se detalla que dicho gasto se materializa a través de programas, proyectos y acciones orientados al ejercicio de los derechos sociales, que para 2024 se concentraron en Protección Social y Educación.

Esos rubros representaron alzas respecto a los montos del ejercicio fiscal 2023, debido, entre otros factores, al incremento del gasto en el ramo Bienestar para programas como Pensión para Personas Adultas Mayores, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y el programa Sembrando Vida, así como a los gastos en pensiones y jubilaciones efectuados por el IMSS y el ISSSTE.

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